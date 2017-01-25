Kayseri saldırısından kurtulan asker yaşadıklarını anlattı

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'BU VATAN KOLAY KAZANILMADI'

Patlamayı televizyondan öğrendiğini aktaran baba 47 yaşındaki Bahattin Uluhan, "Patlamayı öğrenir öğrenmez şok oldum. Kayseri'ye gittik. Gittiğimizde oğlumu bilemedim. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor. 40 gün Ankara GATA'da kaldık. Oğlumun eve dönmesinden mutluluk duydum. Bu vatan kolay kazanılmadı. Biz de bu vatanı asla teslim etmeyeceğiz. Bir oğlum daha var onu da göndermeye hazırım" dedi.