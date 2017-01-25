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Kayseri saldırısından kurtulan asker yaşadıklarını anlattı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:41:14 DHA

Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısından yaralı olarak kurtulan piyade er 21 yaşındaki Kayahan Uluhan, yaşadıklarını anlattı

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    Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu, PKK'lı teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse yönelik bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan piyade er 21 yaşındaki Kayahan Uluhan, "Patlama sonrası gözlerim geçici görme kaybı yaşadı. Araçtan kendim çıkamadım. Arkadaşların yardımı ile otobüsten çıkartılarak dışarıya yatırıldım" dedi.

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    Kayseri'de geçen yıl Aralık ayında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaralanan piyade er Kayahan Uluhan, tedavisinin ardından Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'ne bağlı Ürküt Köyü'ndeki baba ocağına geldi. 

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    Babası Bahattin Uluhan (47), annesi Fatma (43), ablası Hacer (22), kardeşleri Ercan (14) ve Gözdenur (13) ile hasret gideren Kayahan Uluhan, saldırı anında yaşadıklarını anlattı.

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