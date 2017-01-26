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Hava durumu 26.01.2017

26 Ocak 2017 Perşembe, 07:32:02 HABERTURK.COM

İstanbul'da etkili olan kar yağışının 3 gün sürmesi bekleniyor

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    İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkili oluyor. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. 

    FOTOĞRAF: Serhan Sevin

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    Zincirlikuyu, Beşiktaş Yıldız, Ümraniye, Haliç, Pendik, Büyükçekmece, Haramidere, Zekeriyaköy, Ataşehir, Arnavutköy, Şile, Atatürk Havalimanı Ispartakule, Selimpaşa Kavaklı, Yavuz Sultan Selim bölgelerinde hissedilen hava sıcaklığı 0 derecenin altına indi.

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    İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %36 seviyelerinde. Kar yağışı bir çok ana arterde etkisini gösterdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    istanbulun Avrupa sınırları bakırköyden etilere kadar.oradan sonrası neresi olur bilmem.
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