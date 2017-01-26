26 Ocak 2017 Perşembe, 07:32:02 | Güncelleme: 15:55:03
HABERTURK.COM
İstanbul'da etkili olan kar yağışının 3 gün sürmesi bekleniyor
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkili oluyor. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.
FOTOĞRAF: Serhan Sevin
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Zincirlikuyu, Beşiktaş Yıldız, Ümraniye, Haliç, Pendik, Büyükçekmece, Haramidere, Zekeriyaköy, Ataşehir, Arnavutköy, Şile, Atatürk Havalimanı Ispartakule, Selimpaşa Kavaklı, Yavuz Sultan Selim bölgelerinde hissedilen hava sıcaklığı 0 derecenin altına indi.
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İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %36 seviyelerinde. Kar yağışı bir çok ana arterde etkisini gösterdi.
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Arnavutköy ilçesi Hadımköy bölgesinde saat 06.00 sıralarında kar yağışının başladığı bazı kesimleride yolların da beyaza büründüğü görüldü.
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Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, kar yağışı, yarın öğle saatlerinden hafifleyecek, cumartesi günü ise aralıklarla devam edecek. Yağışın, cumartesi akşama doğru etkisini yitireceği tahmin ediliyor.Bugün ve yarın kuzey yönlerden fırtınamsı rüzgar etkili olacak.
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FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada. "Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü (27.01.2017) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.
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Bugün Ankara ve İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, cuma günü için ise bazı illerde yoğun kar yağışına karşı uyardı.
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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da kar yağışı 3 gün etkili olacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı bu kez çok kuvvetli olmayacak.
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Son güncel tahminlere göre, İstanbul'daki kar yağışı şehir hayatını olumsuz etkileyecek bir kar yoğunluğu görünmüyor.
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Öztel'in aktardığı bilgilere göre, cuma ve cumartesi günü hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2-3, gündüz sıfır ila sıfırın altında 1 derece arasında seyredecek.
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Bursa, Bolu, Sakarya, Düzce ve Karabük çevrelerinde soğuk hava etkili olacak, buzlanma riski var.
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Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarın başlaması beklenen kar yağışı pazartesiye kadar aralıklarla devam edecek.
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Ankara'da kar yağışının çok olması beklenmiyor.
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AKOM'DAN UYARI
AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuz Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı gün boyu aralıklarla devam edecek. AKOM, "Kar yağışının olduğu Perşembe-Cuma arası toplu taşımayı kullanın" uyarısında bulundu.
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İstanbul genelinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacak.
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Cuma günü de yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkili olmaya devam edecek. Batı kesimlerde yağışlı alan sayısı azalacak. İç kesimlerde yağışlar görülecek. Elazığ, Bitlis, Muş, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
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YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR!
Cumartesi günü, yurdun güneydoğu kesimlerindeki illerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Diğer illerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklentisi var. Sıcaklıklar düşmeye devam edecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda alarma geçti.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görülen kar yağışında yaşananların tekrarlanmaması için İBB’ye bağlı ekipler özellikle Mahmutbey bölgesinde Karayolları ekiplerine yardımcı olacak. İtfaiye, yol bakım, atık müdürlüğü gibi birimler de teyakkuzda olacak.
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 26 Ocak Perşembe, 27 Ocak Cuma ve 28 Ocak Cumartesi günleri soğuk ve yağışlı sistemin Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.
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Soğuk ve yağışlı sistemin 29 Ocak Pazar günü doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.
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26 Ocak Perşembe, 27 Ocak Cuma ve 28 Ocak Cumartesi günleri soğuk ve yağışlı sistemin Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü Marmara Bölgesinde ve önümüzdeki hafta başına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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DHA'nın haberine göre, Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişindeki Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde lapa lapa yağan kar ve görüşü etkileyen sis sürücüleri zorladı.
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Zeminde biriken kar ulaşımı yavaşlatırken, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı Tüneli çıkışında karla mücadele için hazır bekleyen iş makineleri arka arkaya çıkış yaparak yol güzergahları üzerinde kar temizliği yaptı. TEM Otoyolu geçişinde sürücüler elektronik tabelalarla kar yağışına karşı uyarıldı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülere kar lastiği takmaları ve yanlarında mutlaka zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.
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İHA'nın haberine göre, Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul karayolu büyük araçların geçişine kapatıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de kar etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibariyle başlayan kar yağışı kentteki etkisini sürdürüyor.
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Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Öte yandan Zonguldak-Ankara, Zonguldak-İstanbul karayolu büyük araçların geçişine kapatıldı. Ekipler ise karla mücadele çalışmalarına başladı.
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Karayollarında bazı maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini alan polis ekipleri trafiğin kontrolünü sağladı. Öte yandan, kar yağışının devam edeceği belirtildi.