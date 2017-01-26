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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 26 Ocak Perşembe, 27 Ocak Cuma ve 28 Ocak Cumartesi günleri soğuk ve yağışlı sistemin Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.