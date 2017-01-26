Eskişehir Porsuk Çayı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın bazı bölgelerinde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından araştırma başlatıldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Salih Söğüt, toplu balık ölümleriyle ilgili yapılan ihbarlar üzerine Porsuk Çayı'nın 3 değişik noktasında su ve balık numuneleri aldıklarını söyledi.



3 AYRI GÜNDE 3 DEĞİŞİK NOKTADA BALIK ÖLÜMLERİ



Numunelerin tahlil için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarına gönderdiklerini belirten Söğüt şöyle konuştu:



"Bu tür balık ölüm ihbarları İl Müdürlüğümüzce anında ve hızlı bir şekilde hassasiyetle değerlendirilmektedir. Balık ölümü ihbarı üzerine Porsuk Çayı'nda ekibimiz giderek gerekli çalışmaları yapmışlardır. 3 ayrı günde 3 değişik noktada balık ölümleri tespit edildiği yerlerde hem su numuneleri hem balık numuneleri alınarak Bakanlığımızın ilgili enstitü ve labaratuvarlarına hızlı bir şekilde gönderilmiştir. İlgili enstitü ve labaratuvarlardan sonuçlar geldiğinde kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

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