Meral Akşener, MHP'den ihracının iptali için AYM'ye başvurdu

MHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Meral Akşener, ihraç kararının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

MHP'den ihraç edilen eski MHP'li Meral Akşener ihraç kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme itirazını reddetmişti. Akşener, bu kez Anayasa Mahkemesine başvurdu. Akşener, 6 sayfalık dilekçe ile ihraç kararının kaldırılmasını istedi.

Akşener'in avukatı dilekçesinde "Anayasanın 38. Maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkı ve 36. Maddesinde belirtilen savunma hakkımızın hem mahkemece verilen hüküm doğrultusunda hemde MHP disiplin kurulunca ihlal edildiği kanaatinde olduğumuz için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkımıza dayanarak işbu dilekçeyi sunuyoruz” dedi.