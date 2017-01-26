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MHP Meral Akşener
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Meral Akşener, MHP'den ihracının iptali için AYM'ye başvurdu

MHP'den ihraç edilen eski MHP'li Meral Akşener ihraç kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme itirazını reddetmişti. Akşener, bu kez Anayasa Mahkemesine başvurdu

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:23:12 Güncelleme: 15:43:32

MHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Meral Akşener, ihraç kararının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

MHP'den ihraç edilen eski MHP'li Meral Akşener ihraç kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme itirazını reddetmişti. Akşener, bu kez Anayasa Mahkemesine başvurdu. Akşener, 6 sayfalık dilekçe ile ihraç kararının kaldırılmasını istedi.

Akşener'in avukatı dilekçesinde "Anayasanın 38. Maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkı ve 36. Maddesinde belirtilen savunma hakkımızın hem mahkemece verilen hüküm doğrultusunda hemde MHP disiplin kurulunca ihlal edildiği kanaatinde olduğumuz için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkımıza dayanarak işbu dilekçeyi sunuyoruz” dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 38 dakika önce
    Türk kadını sen davanda haklısın. Adalet herkes içindir. Allah seninle olsun.
  • Misafir 1 saat önce
    YOLUN AÇIK OLSUN
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