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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın kararı için sert açıklama!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yunanistan'a kaçan 8 firari askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesi kararı sonrasında Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili açıklama yapıldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:17:25 Güncelleme: 19:08:05 HABERTURK.COM

Fetullahçı Terör Örgütü'nünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade talebi reddedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine askerler hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Dışişleri Bakanlığı ise, Yunanistan'da alınan karar hakkında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Demokratik anayasal düzenimize karşı 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine katılan sekiz darbeci hakkındaki iade talebimiz Yunan yargısı tarafından reddedilmiştir.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz.

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak Yunanistan’ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür.

Yunan yargısının bu tavrı, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açmaktadır. Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür.

Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir. Siyasi saiklerle alındığı düşünülen bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında işbirliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır."

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YORUMLAR 7
  • Misafir 4 saat önce
    Sınır kapısını açmak farz oldu.
  • Misafir 4 saat önce
    Ben de sana katılıyorum arkadaşım açalım sınır kapılarını mültecilere de sahipsin çıktı sahip çıksınlar diyeceğim ama onlar darbecilere sahip çıkar mültecilere değil.
  • Misafir 4 saat önce
    rusyanin bize yaptigi yaptirim gibi gercekten bir yaptirim yapmamiz gerek yoksa ederiz yapariz la caydirici olmuyor sözlerimiz
  • Misafir 4 saat önce
    Madem darbeci teröristlere sahip çıkıyolar açalım sınır kapısını binlerce mülteciyede sahip çıksınlar.
  • Misafir 5 saat önce
    yunanistan bizi kandırdı
  • Misafir 5 saat önce
    türkiye bir an önce ders kitaplarına gerçek düşmanlarımız kimdir konusunu koymalıdır
  • Misafir 6 saat önce
    terbiyesiz aşağlık yunan mahkemesi kendine yakışanı layığıyla yapmıştrı
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