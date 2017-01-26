Ege Denizi'nde art arda iki deprem

Ege Denizi'nde, 4,2 ve 4,0 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.35'de kaydedildi.

İzmir'in Çeşme ilçesine 75 kilometre mesafedeki sarsıntının 1,6 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bu arada, aynı bölge civarında 17.34'de de 4,0 büyüklüğünde bir başka deprem daha yaşandı.