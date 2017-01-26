26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Aydın
GÜNDEM

Aydın'da yarısı toprağa gömülmüş ceset bulundu

Aydın'da dağlık bir arazide elleri ve kafası dışarıda vücudu toprağa gömülmüş bir ceset bulundu

26 Ocak 2017 Perşembe, 19:45:16 Güncelleme: 19:48:47 AA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, dağlık arazide bedeninin yarısı toprağa gömülü ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Danişment Mahallesi mevkisindeki dağlık arazide arkadaşlarıyla gezen bir kişi, göğsünden aşağısı toprağa gömülü, elleri ve kafası dışarıda bir ceset olduğunu fark etti.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Cesedin tanınmayacak durumda olduğu, kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Babasını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı
GÜNDEM

Babasını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı
Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
GÜNDEM

Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
Aydın'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit
GÜNDEM

Aydın'daki kovalamacada acı son: 2 polis şehit
'Bu utançla ölünür' demişti yine yaptı!
GÜNDEM

'Bu utançla ölünür' demişti yine yaptı!
Aydın'da temsili "Noel Baba"nın başına silah dayanması
GÜNDEM

Yılbaşı protestosu yapan 10 kişi serbest
Kız arkadaşı evlilik teklifini kabul etmedi, FETÖ diye ihbar etti
GÜNDEM

Reddedilen aşıktan akılalmaz ihbar!
Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı
GÜNDEM

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ 11 KADIN TUTUKLANDI
Üsküdar'da bir binada yangın
GÜNDEM

ÜSKÜDAR'DA BİR BİNADA YANGIN
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (26 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 26 OCAK GÜNLÜĞÜ
Havalimanı güvenliğine yakalandılar!
GÜNDEM

ÜSTÜ ARANIRKEN PANİKLEYİP TERLEMEYE BAŞLADI
DEAŞ'a para aktaran Suriyeli yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'A PARA AKTARAN SURİYELİ YAKALANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkilerini sağlıklı hale getirmeliyiz
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REFERANDUM YORUMU: OHAL'DE SORUN YOK