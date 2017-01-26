Aydın'da yarısı toprağa gömülmüş ceset bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, dağlık arazide bedeninin yarısı toprağa gömülü ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Danişment Mahallesi mevkisindeki dağlık arazide arkadaşlarıyla gezen bir kişi, göğsünden aşağısı toprağa gömülü, elleri ve kafası dışarıda bir ceset olduğunu fark etti.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Cesedin tanınmayacak durumda olduğu, kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.