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Elazığ Valiliği, Ahmet Türk'e kelepçe takıldığı iddialarına yanıt verdi

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ahmet Türk'e cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar hiçbir aşamada kelepçe takılmamıştır" denildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 20:43:58 Güncelleme: 20:45:09 AA

Elazığ Valiliği, terör soruşturması kapsamında Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e, cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar hiçbir aşamada kelepçe takılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında halen Elazığ'da cezaevinde tutuklu bulunan Türk'e, dün muayene için Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmesi sırasında kelepçe takıldığı şeklinde bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ahmet Türk'e cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar hiçbir aşamada kelepçe takılmamıştır." denildi.

T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Türk, dün sağlık raporu için Fırat Üniversitesi Hastanesi, oradan da heyete girmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rızaiye binasına götürülmüş, sağlık tetkiklerinin ardından sağlık raporu için heyete giren Ahmet Türk, daha sonra yeniden cezaevine gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk, 15 Ocak'ta Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

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