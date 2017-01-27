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HDP, Lezgin Botan, Adem Geveri
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HDP'li Lezgin Botan ve Adem Geveri için yakalama kararı

Mahkeme heyeti, usulüne uygun tebligatlar yapıldığını ve duruşmaya katılmayarak "zorla getirme" kararına rağmen duruşma günü il dışına çıkan milletvekilleri Botan ve Geveri hakkında, "yakalama emri" düzenlenmesine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi

27 Ocak 2017 Cuma, 14:42:10 Güncelleme: 14:42:18

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, zorla getirilme kararına rağmen duruşmalara katılmayan HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında "yakalama" kararı vererek, yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Van'da, çeşitli tarihlerde yaptıkları konuşmalardan dolayı haklarında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılan HDP'li vekiller Botan ve Geveri'nin yargılanmasına devam edildi. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına sanık milletvekilleri katılmazken, avukatları Murat Timur, Ümit Dede ve Barış Oflas hazır bulundu.

YURT DIŞINA ÇIKMALARI YASAKLANDI

Önceki duruşmada "zorla getirilme" kararı verilen milletvekilleri hakkında, "tedavileri nedeniyle il dışında bulundukları, ne zaman döneceklerinin bilinmediği" şeklinde belge düzenlendiği belirtildi.

Duruşmada söz alan Geveri'nin avukatı Timur, yoğun siyasi çalışmalarını sürdüren milletvekilleri hakkında "zorla getirme" kararı verilmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığını kaydederek, bu kararın kaldırılmasını talep etti. Diğer avukatlar da milletvekilleri hakkında verilen "zorla getirilme" kararının kaldırılarak ifade vermesi için davetiye çıkarılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, usulüne uygun tebligatlar yapıldığını ve duruşmaya katılmayarak "zorla getirme" kararına rağmen duruşma günü il dışına çıkan milletvekilleri Botan ve Geveri hakkında, "yakalama emri" düzenlenmesine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Meral YILDIZ/VAN

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