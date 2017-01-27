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Adana
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Öldürüldükleri mezarlığa defnedildiler

Adana'da bir mezarlıkta otomobilin içinde bir, yakınında da iki kişi öldürülmüş olarak bulundu

27 Ocak 2017 Cuma, 16:07:26 Güncelleme: 16:37:35 AA

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesindeki bir mezarlıkta silahla vurularak öldürülen 3 kişinin cenazesi, cesetlerinin bulunduğu mezarlıkta toprağa verildi.

Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta otomobilde uğradıkları saldırıda hayatını kaybeden Eser Binen, Ufuk Altun ve Refik Bingül'ün Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan Ufuk Altun'un (35) cenazesi dün akşam, Refik Bingül (20) ve Eser Binen'in (38) cenazeleri ise bugün saldırıya uğradıkları mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Eser Binen'in yurt dışında çalıştığı ve evlenmeyi düşündüğü için bir süre önce memleketi Adana'ya geldiği belirtildi. Ayrıca Binen'in cenazesi defnedilmeden önce aile geleneği olarak annesinin isteği üzerine eline kına yakıldığı öğrenildi.

"OĞLUM DAMAT OLACAKTI"

Saldırıda oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Zehra Binen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun uzun yıllardır yurt dışında çalıştığını söyledi.

Evladının kazandığı paralarla evini yaptığını ve eksiklerini tamamladığını dile getiren Binen, "Benden kendisine kız bakmamı istemişti. Oğluma kısmet olmadı evlilik. Ev yaptı oğlum, içinde oturamadı. Bütün emekler boşa gitti. Oğlumun canı da boşa gitti. Arkadaş kurbanı oldu. Oğlum çiçek gibi gitti. Bizim düşmanımız yok, oğlumu niye öldürdüler bilmiyorum." dedi.

Binen, oğluyla en son olay öncesi akşam konuştuğunu ve kendisini eve bıraktığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Beni eve bıraktı. 'oğlum ne zaman geleceksin' dedim. Bana yarım saate kadar geleceğini söyledi. Yanında arkadaşı Ufuk vardı. Sonra aradım yeğenlerine döner getirmesini istedim. Dönerleri getirdi. Sonra yine gitti. 'Gecikme oğlum' dedim ve bana 'Gecikmem anne' dedi. Sonra içime ateş düştü, 15 dakika sonra kızıma arattım. Telefonuna bakmadı. Sabaha kadar aradık ulaşamadık. Bana cevap verirdi, ablasına cevap verirdi. Ama benim kuzum cevap vermedi. Sabaha kadar yatmadık. Sonra acı haberi geldi. Keşke ben toprağın altına girseydim. Oğluma toprağın altı hiç yakışmıyor. O damat olacaktı. Yurt dışında yıllarca çalıştı, evini yaptı. İçinde bir gün bile yatmadı hiç kısmet olmadı. Oğluma evine gidip kalmasını söylerdim 'Yok anne nişan takayım evleneyim ondan sonra' derdi."

Bu arada, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, olaya ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Dün, Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta otomobilin içinde bir, yakınında da iki kişi öldürülmüş olarak bulunmuştu.

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