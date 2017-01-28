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Reina canisi Abdulkadir Masharipov: Eylem talimatını Ebu Cihad verdi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 03:23:29

Reina’da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdulkadir Masharipov, polise saldırıyla ilgili detayları anlattı.

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    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov’un sorgusu sürüyor. 

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    Pakistan’nın Bader şehrinde 2 kişiyle askeri bir aracın altına patlayıcı yerleştirip uzaktan kumandayla patlattıklarını söyleyen terörist, Türkiye’ye 2016 yılı başında yasadışı yolla gelmiş.

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    Ailesiyle gelen terörist, katliama giden süreci şöyle anlattı: “Ailemle 4 ay Zeytinburnu’nda kaldım. Sonra Kayaşehir’de bir ev kiralayıp taşındık. Suriye’deki DEAŞ emirinden 2016’nın kasım ayında ‘Konya’ya git’ talimatı aldım. Ailemle Konya’ya taşındım. Konya’da 1 ay kaldıktan sonra otobüsle İstanbul’a geldim. Kayaşehir’deki eve yerleştim.”

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