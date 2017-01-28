Reina canisi Abdulkadir Masharipov: Eylem talimatını Ebu Cihad verdi

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Bana Taksim hakkında ne düşündüğümü sordu. Ben de ‘Yılbaşı gecesi yabancılar kutlama yapıyor, onları tarayacağım’ dedim. Gelen kişi, ‘İstersen bombalarla kendini patlatabilirsin’ dedi. Cep telefonumu aldı, bana yeni bir telefon verdi ve gitti” diye konuştu.