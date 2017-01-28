28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Silivri
GÜNDEM

Silivri'de kaçak göçmen operasyonu: 5 kişi gözaltında

Silivri'de kaçak yollarla yurtdışına çıkmak için tekneye binen göçmenlere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kayıp olduğu iddia edilen tekne aranıyor

28 Ocak 2017 Cumartesi, 07:24:23 Güncelleme: 07:27:12 DHA

SİLİVRİ'de, bir tekne ile kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

Silivri Merkez Mahallesi'nde bulunan iskeleye otobüslerle gelip tekneye binen kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler iskelede 3'ü çocuk 5 kişilik bir aileyi gözaltına aldı. Polis, bir teknenin bazı kaçak göçmenleri alarak yoluna devam ettiği bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik ve Deniz polisiyle irtibata geçti. Deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerinin tekneyi arama çalışması başlattı.

Gözaltına alınan 5 kişiden iki çocuğunun epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Kaçak göçmenler, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Emin İpşir Polis Merkezine götürüldü.

"350-400 KİŞİ VARDI"

Bir yazlık sitede gece bekçiliği yapan Burhanettin Özkurt, "Mülteciler buradan binmeye çalıştı tekneye. Yaklaşık 350-400 kişi vardı. Otobüslerle buraya gelip kapıdan içeri girip iskelenin oraya gittiler. Gemide buraya yanaşmıştı. Alabildiklerini aldılar, alamadıkları da sağa sola kaçtılar. " dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Silivri'de GPRS'li araç ile hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
GÜNDEM

Şaşkın hırsızlar polise böyle yakalandı
Silivri'de Reina operasyonu
GÜNDEM

Silivri'de Reina operasyonu! Çok sayıda gözaltı var... ...
Silivri'de darbe girişimi davası
GÜNDEM

"Ekmek arasında getirilen testere ile firar ettiler"
Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
GÜNDEM

Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
Angela Merkel, kabarık dosyayla geliyor
GÜNDEM

Merkel kabarık dosyayla geliyor
HDP Milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı
GÜNDEM

HDP'li Hüda Kaya gözaltına alındı
PKK/PYD'li 2 terörist yakalandı
GÜNDEM

TÜRK ASKERLERİNE SALDIRACAKLARDI, BOMBALI ARAÇTA YAKALANDILAR
Angela Merkel, kabarık dosyayla geliyor
GÜNDEM

MERKEL KABARIK DOSYAYLA GELİYOR
HDP Adana Milletvekili Beştaş gözaltına alındı
GÜNDEM

HDP'Lİ VEKİL TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Silivri'de kaçak göçmen operasyonu: 5 kişi gözaltında
GÜNDEM

SİLİVRİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU! KAYIP TEKNE ARANIYOR
Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
GÜNDEM

ADANA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ 5 YARALI
Ordu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
GÜNDEM

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR...