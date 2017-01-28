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İnternet fenomeni bu kez 'Evet' bayrağını balkonuna astı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:00:18 İHA

"Referandum'da inşallah ömrümüz olur nasip olursa 'Evet'e mührümüzü basacağız"

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    'Bayrak asan dayı' olarak internette fenomen haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bu kez evin balkonuna 'Evet' yazılı pankart astı.

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    Sosyal medya üzerinde başlayan yeni akıma uyan Bayrak Asan Dayı Salih Tahtalıoğlu, "Bayrağımı asacağım, Evet'e basacağım" dedi.

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    Evet yazılı bayrağı evinin balkonuna asan Salih Tahtalıoğlu yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan bize internet üzerinden bize çağrı yapmış.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 23 dakika önce
    Dayı başka tişort giymiyor herhalde. 6 aydır üzerinde
  • vaktiseyir 1 saat önce
    helal sana dayı :)
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