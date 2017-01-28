GÜNDEM
İnternet fenomeni bu kez 'Evet' bayrağını balkonuna astı
28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:00:18 | Güncelleme: 13:20:15
İHA
"Referandum'da inşallah ömrümüz olur nasip olursa 'Evet'e mührümüzü basacağız"
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'Bayrak asan dayı' olarak internette fenomen haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bu kez evin balkonuna 'Evet' yazılı pankart astı.
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Sosyal medya üzerinde başlayan yeni akıma uyan Bayrak Asan Dayı Salih Tahtalıoğlu, "Bayrağımı asacağım, Evet'e basacağım" dedi.
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Evet yazılı bayrağı evinin balkonuna asan Salih Tahtalıoğlu yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan bize internet üzerinden bize çağrı yapmış.
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Biz de bu çağrıya katıldık. Referandum'da inşallah ömrümüz olur nasip olursa Evet'e mührümüzü basacağız" dedi.
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İşte 'Bayrak asan dayı'yı fenomen haline getiren capsler...
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