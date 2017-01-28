FETÖ şüphelisi hakim Mehmet Ekinci tutuklandı

Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

Firari olarak aranırken Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Ekinci, ifadesinin ardından "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

"MEMLEKETİM İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Tutuklanma kararının ardından adliyeden çıkarılan Ekinci, ''Memleketin yangın yeri olduğu bir yerde benim tutuklanmamın bir önemi yoktur. Memleket için hayırlı olsun.'' diye konuştu.

Ekinci, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda SEGBİS ile Yargıtay 16. Ceza Dairesine ifade veren Ekinci'nin, ''Terörden alınmak kadar ağır bir şey yok. Ben FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Polisler mahalleye gelerek, 'Mehmet Ekinci burada mı?' diye sormuşlar. Kayınpederim de 'buyurun burada' diyerek eve getirdi. Konuştuk, çay içtik. Kaçma imkanım vardı. Kaçmadım ben. 13. Şubat'taki duruşmaya gidecektim. Duruşma için hazırlanıyordum.'' dediği öğrenildi.