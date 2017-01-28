28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mehmet Ekinci
GÜNDEM

FETÖ şüphelisi hakim Mehmet Ekinci tutuklandı

Firari olarak aranırken Yalova'da yakalanan hakim Mehmet Ekinci hakkında "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs"ten tutuklama kararı verildi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:50:21 Güncelleme: 16:24:03 AA

Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

Firari olarak aranırken Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Ekinci, ifadesinin ardından "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

"MEMLEKETİM İÇİN HAYIRLI OLSUN"
Tutuklanma kararının ardından adliyeden çıkarılan Ekinci, ''Memleketin yangın yeri olduğu bir yerde benim tutuklanmamın bir önemi yoktur. Memleket için hayırlı olsun.'' diye konuştu.

Ekinci, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda SEGBİS ile Yargıtay 16. Ceza Dairesine ifade veren Ekinci'nin, ''Terörden alınmak kadar ağır bir şey yok. Ben FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Polisler mahalleye gelerek, 'Mehmet Ekinci burada mı?' diye sormuşlar. Kayınpederim de 'buyurun burada' diyerek eve getirdi. Konuştuk, çay içtik. Kaçma imkanım vardı. Kaçmadım ben. 13. Şubat'taki duruşmaya gidecektim. Duruşma için hazırlanıyordum.'' dediği öğrenildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağlarda yoklar, çekilmişler
GÜNDEM

Soylu: Dağlarda yoklar, çekilmişler
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (28 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 28 Ocak günlüğü
Mevlüt Mert Altıntaş öldükten 2 saat sonra mail’leri silindi
GÜNDEM

Suikastın sırrı silinen 'mail'de

Sabiha Gökçen'in işgali davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi
GÜNDEM

Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye ...
Bekir Bozdağ: Hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez
GÜNDEM

Darbecilerin iade edilmemesine 'Yargı kararı' diyen ...
FETÖ şüphelisi hakim Mehmet Ekinci Yalova’da yakalandı
GÜNDEM

Şike ve Oda TV davalarının firari FETÖ'cü hakimi ...
Sızıntı üzerine batan gemi bariyerlerle çevrildi
GÜNDEM

BATAN GEMİDE SIZINTI! ETRAFI BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Gaziantep'te bahçede soğuk suyla yıkanan yaşlı, huzurevine yerleştirildi
GÜNDEM

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!
Sivas'ta feci ölüm
GÜNDEM

MİNİK TOLGA'NIN FECİ ÖLÜMÜ
Gaziantep'te iki kız kardeş sodadan sızan gazdan öldü
GÜNDEM

FABRİKA İŞÇİSİ BABA, KIZLARINI O HALDE BULDU!
Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü 3 yaralı
GÜNDEM

ANKARA'DA KORKUNÇ KAZA: 3 ÖLÜ 3 YARALI
Burun ameliyatı sonrası ölen Kübra Özüberk toprağa verildi
GÜNDEM

BURUN AMELİYATI SONRASI ÖLEN KÜBRA TOPRAĞA VERİLDİ