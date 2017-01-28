Başbakan Yıldırım ile Theresa May ortak açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May bir görüşme gerçekleştirdi. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. İkili ortak açıklama yaptı.İki ülke birlikte savaş uçağı geliştirmek için harekete geçti.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sayın Thresa May hanımefendi değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendisini ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. İkili ilşkilerimizi görüştük. Başta güvenlik ve ekonomi alalnında iş birliğimizi konuştuk. Stratejik ortaklık kurulması hedefine yönelik yol göstericiliği esas alındı. Sayın Başbakan'ın ziyareti ile söz konusu bu ortaklığı günümüzdeki bölgesel şartları dikkate alınca hem ikili hem küresel anlamda kapsamlı bir hedefe taşıma konusunda iradelerimizi dile getirdik. Az önce Milli Muharif Uçak Projesi geliştirmeye yönelik bir sözleşme imzaladık. Sözleşme ile birlikte her iki firma yeni bir savaş uçağı geliştirme üzerinde çalışacaklar."

"Bu proje tamamen Türkiye ile Birleşik Krallık yönetimini arkasında olduğu bir projedir. Terörün günümüzde en önemli tehditlerden biri olduğunu düşününce havayollarındaki insanların terörist olup olmadığına dair karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda birlijkte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca tatbikat gerçekleştirilecek."

KIBRIS ZİRVESİ

"Gerek büyükelçi gerek Sayın May, Türkiye ile dayanışmasını anında göstermiş ve bu surette bu halkın sevgisini kaznamıştır. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin PKK, DEAŞ, YPG bilumum terör örgütü ile yaptığımız mücadeleyi anlatma fırsatımız oldu. Konuştuğumuz konular arasında 15 Temmuz darbe giriişimde FETÖ'nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere de faaliyetleri var bu konuda bilgi aktardık. Gereğinin yapılmasını talep ettik. Ayrıca Kıbrıs konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs'ta çözüm arayışı devam ediyor. Bizim de arzumuz çözüme ulaşmasıdır. Görüşme adil olmalıdır. Garantör devletler Birleşik Krallık ve Türkiye en çok memnun olanlardan olacaktır. Geçmişte yaşanmış olayların tekrarı olmaması için güvenlik ve garantilerin devam etmesini konuştuk."

"Suriye konusundak işbirliğinin artırılması, ölümlere son verilmesi, mülteci sorunun bütün insanlığın sorumluluğu olduğunu ifade ettik. Tabi İngiltere Avrupa Birliği'nde çıkma kararı aldı. Bu kararın yerine getirilmesi Sayın Başbakan'ın önündeki konularda birisi. Nasıl iş birliği geliştirileceği ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma çıkış ile eş zamanlı. Çıkış başladığında Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalanacak. Ticaret Ortaklığı Komitesi toplantılara başlayacak. İngiltere-Türkiye arasında ilişkler sadece ticaretin 16 milyardan 20 milyara çıkarılması ile ilgili değil. İngiltere menşeili 3 bin şirket var. Biz onlara her türlü desteği veriyoruz. Benzer şekilde İngiltereye yatırım yapan Türkiye şirketleri var. İngiltere ile Türkiye arasındaki ticaret hacminş 20 milyara çıkmasını umuyorum."

"Sayın Başbakan ve heyetine teşekkür ediyorum."

GAZETECİLERİN SORULARINA YANITLAR

MÜLTECİ SORUNU

"Mülteci meselesi küresel bir konu şuanda 55 milyon insan mülteci konumunda. Dolayısıyla bu sorunu yok sayamayız. Duvarları yükselterek sorunu çözemeyiz. Daha fazla irade göstermeliyiz. Kimse durup dururken evinden uzaklaşmaz. Biz kpımılatrımnız açtık bizim değrlerimiz bize bunu söylüyor. İnsan hayatını kutsaldır. Yardım geliyor mu çok sayıda. 26 milyar dolar harcamamız oldu. Gelen yardım 700 milyon dolar ciavrinda biz yardım gelse de gelmesede yardım etmeye devam edeceğiz. 2 bin kmyi DEAŞ'tan temizledik 45 bin kişi geri döndü bunu tüm Suriye'de Irak'ta olması lazım bu nasıl sağlanır DEAŞ'ı ortadan kaldırmamız lazım. Ve burada Suriye'de siyasi çözüm sağlanacak. Ve böylece insanlar evine dönecek. BÖlgesel çözüm oradan kaçanlara kapıları kapatmakla olmaz. Bütün ülkelerin daha fazla gayret göstermesi esas olandır. Türkiye'nin yükünnü hafiflemesi için ellerini taşın altına koyması gerek."

TRUMP'IN SURİYELİLERİN ALIMINI DURDURMASI KARARI

"Siz duvar örersiniz, o duvar çözüm olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yıkılır. Berlin duvarı da yıllarca durdu durdu, bir gün yerle bir oldu. Niye? Çünkü değişimin önünde durulamaz. Değişimi yakalamak lazım. Bölgesel sorunları halının altına süpürmekle çözemeyiz. Sorunların üzerine gitmemiz lazım, büyümeden çözmemiz lazım."

BREXİT HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

"(İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı) Bu yeni duruma göre, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin de Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak nasıl geliştirileceği yönünde bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Bu çalışma, çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı çalışmalarını sürdürecekler."