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Akçakale Belediyesi'nden sınıra dev Türk bayrağı

Akçakale Belediyesi, Tel Abyad ilçesinin karşısına dev Türk bayrağı dikti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 19:50:43 Güncelleme: 19:53:18 AA

Akçakale Belediyesi, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nın kontrolünde Tel Abyad ilçesinin karşısına dev Türk bayrağı dikti.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Hürriyet ve Yeni mahallesindeki sınır hattında başlatılan zemin hazırlama ve beton blokların yerleştirilmesine devam edilirken, Akçakale Belediyesince, Hürriyet Mahallesi'nde sınırın sıfır noktasına 12 metre yüksekliğinde 4 metrelik Türk bayrağı göndere çekildi.

Tel Abyad'daki PYD'yi simgeleyen flamanın karşısında yer alan Türk bayrağı tüm bölgeden görülebiliyor.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı açıklamada, sınır bölgesine bayrak dikmek için bir süre önce çalışma başlattıklarını söyledi.

Sınırda duvar çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Ayhan, "Türk bayrağımız 12 metre yükseklikte 4 metre genişliğinde. Bayrağımızı bugün sınır hattında göklere çektik. Bayrağımız her taraftan görülüyor. Karşı tarafta terör örgütü PYD bulunduğu müddetçe sınırımızda bütün köylere Türk bayrağı dikeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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