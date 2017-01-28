Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 9 bin 31 ekip, 50 bin 696 personel, 13 helikopter, 19 deniz aracı, 201 dedektör köpeğin katıldığı eş zamanlı "Asayiş Huzur" uygulaması yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve merkezden de takip edilen uygulamaya; 81 ilde Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık şubelerinden toplam 9 bin 31 ekipte görevli, 50 bin 696 personel yer alıyor.

Uygulamaya 13 helikopter, 19 deniz aracı ve 201 dedektör köpek de destek veriyor. Uygulama kapsamında, şehir giriş ve çıkışları dahil olmak üzere kent merkezlerinde, önceden tespit edilen 4 bin 967 sabit nokta da çalıntı araç ,şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor. Uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.

Mustafa ŞEKEROĞLU/ İSTANBUL