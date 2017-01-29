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Kars'ta Ömer Halis Demir bebek için seferber oldular

29 Ocak 2017 Pazar, 12:34:39 AA

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan Kars'ın Küçük Yusuf köyünde rahatsızlanan 4 aylık Ömer Halis Demir Ulçay'ın hastaneye nakli için İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri büyük çaba sarf etti

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    Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 4 aylık Ömer Halis Demir Ulçay için ekipler seferber oldu.

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    Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı Küçük Yusuf köyünde yaşayan Ömer ve Ayşe Ulçay çiftinin 4 aylık bebekleri Ömer Halis Demir, solunum güçlüğü nedeniyle rahatsızlandı. Aile 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

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    Sağlık görevlilerinin bölgeye ulaşabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun tipi ve kar yağışına rağmen yol açma çalışması başlattı.

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