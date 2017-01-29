Kars'ta Ömer Halis Demir bebek için seferber oldular

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"Vatandaşlarımız yanlış ihbarlarda bulunmasınlar, zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar. İl Özel İdaresi ekipleri olarak gece gündüz yollardayız, sabaha kadar çalışmalarımız sürecektir. Kar kestiği zaman da en kısa zamanda tüm yollarımızı açmaya çalışacağız. Biz yolları açıyoruz, dönüşte tipi tekrar yolları kapatıyor."