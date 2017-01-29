Türk Hava Kuvvetleri'nin büyük değişimi

29 Ocak 2017 Pazar, 14:48:45 | Güncelleme: 14:56:50
Osmanlı'dan bugüne Türk Hava Kuvvetleri'nin inanılmaz değişimi...
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İki kisilik Bleriot XI-b uçagindan Osmanli Ordusu’nda iki adet kullanilmis, birincisini Serasker Riza Pasa hediye etmis ve 1912’de hizmete girmistir.
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Türk Hava Kuvvetlerinin elindeki iki Avro 504K’dan biri ; yakit yetersizliği nedeniyle mecburi iniş nedeniyle Çine’ye inince ele geçirilen Yunan uçağıdır.
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Albatros D.Va’lar 1918 yılında D.V’lerle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Alman Birlikleri’nde görev yapmak üzere getirilmişlerdi.
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Bir vatansever olan Erzurumlu is adamı Nafiz (Kotan) Bey 1920 yılında İtalyanlardan 4 adet FIAT R.2 satın alır ve iki uçak satın alınması için Hükümet’e bağışta bulunur.
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Aviatik B.1 1914 yılında Alman Automobil und Aviatikwerke AG tarafından yapılan ve ayni yıl hizmete giren bir kesif uçağıdır. Bir adet Aviatik B.1 Antalya’daki İtalyan tüccarlardan satın alınmıştır.
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1923 yılında da İtalya’dan Fiat motorlu 5 adet Aviatik daha satın alınmıştır ancak bu motorlarda sık sık yangın çıkması nedeniyle Mercedes motorlarla değiştirilmiştir.
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Alman yapımı Albatros C-15, Albatros C-12’nin geliştirilmiş bir modelidir. İlk uçuşunu 1917’de yapmış, 1918’de Alman Silahlı Kuvvetleri’nde görev almaya başlamıştır.
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Bati cephesi komutanlığı emrine verilirler ve Büyük Taarruz’da görev alırlar. Bu iki uçak 1923’e yılında görev dışı kalmıştır.
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Büyük Taarruz sonrası çekilen Yunan Kuvvetleri Alsancak Garı’ndaki vagonlar içinde büyük sayıda uçak parçaları ve demonte uçaklar bıraktılar. Bunların içinde Caudron G.3 parçaları da vardı.
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1924-25 arası İzmir ve İstanbul haklinin topladığı paralarla iki adet deniz uçağı Danimarka’da faaliyet gösteren Alman Rohrbach firmasına verildi ve uçaklar 1926 yılında ülkemize geldi.
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Uçaklara 1201 ve 1202 seri numaraları ile “İstanbul” ve “İzmir” isimleri verildi. Başlangıçta 1. ve 3. Dz. Ty.Bl.’lerde hizmet veren uçaklar 1928’de 31. Dz.Ty.Bl.’ne transfer edildi. 1934’de görev dışı bırakıldı.
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Consolidated Aircraft Corp. şirketinin temsilcisi 17 Temmuz 1933 tarihinde Ankara’da bir hava gösterisi düzenlemiştir. Gösteride uçaklar çok beğenilmiş, özellikle hava akrobasisinde kullanılmak ve akrobasi pilotu yetiştirmek üzere 12 adet satın alınmıştır
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Morane Saulnier MS.406C1’ler İngiltere ve Fransa ile imzalanan antlaşma gereği Fransa tarafından verilmesi vaat edilen 40 uçaktır.
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Türkiye’ye toplam 14 adet “Kittyhawk-1” 1943’in ilk yarısında geldi. İlk 3 uçak 31.03.1943’de bakiye ise 01.05.1943’de geldi.
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Türk Hava Kuvvetleri’nde çok motorlu eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 50 adet yeni Oxford Mk-1 satın alinmiş ve Mısır üzerinden Türkiye’ye getirilmiştir.
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THK 3 adet bombardıman alayını donatmak üzere de Havilland “Mosquito”ları seçmiş ve bu uçakları İngiliz Fairey Aviation’a sipariş etmiştir.
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AT-11 ABD’li Beechcraft firmasının 1935’de geliştirdiği Model-18’in bir varyasyonudur ve ABD’de gelişmiş eğitim uçağı (advanced trainer) ve bombardıman eğitim uçağı olarak kullanılmıştır.
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P-47’ler 2.Dünya Savasi’nin en meşhur uçaklarındandır. İlk uçuşunu 6 Mayıs 1941’de yapmış, toplam 15677 adet üretilmiştir.
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T-6 “Telan” ileri eğitim uçağı havacılık tarihinde en çok kullanılan uçaklardan biridir.
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THK’nde toplam 479 adet F-84G görev yapmıştır. Bu uçaklardan 358’i doğrudan USAF’ tan ülkemize gelmiş, bakiye 121 uçak ise değişik NATO ülkelerinden ülkemize transfer edilmiştir.
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Amerikan North American Aviation firması yapımı F-86’lar, F-15’lerin doğusuna kadar USAF tarafından kullanılmış ilk ve tek hava üstünlük savaşçı, hava muharebe uçağıdır.
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THK’nde toplam 83(*) adet RF-84F “Thunderflash” görev yapmıştır. Bu uçaklar değişik zamanlarda değişik menşelerden gelmiştir.
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F-104G USAF tarafından sinirli sayılarda gündüz muharebe uçağı olarak kullanılan F-104C’ nin Avrupa’da üretilen versiyonudur.Türkiye MAP programı dahilinde F-104G’leri alan ilk ülkelerden biridir
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Temel jet eğitimi vermek amacıyla toplam 50 adet T-37C MAP dahilinde ABD’den alınmıştır.
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Northrop firması tarafından tasarlanan ve üretilen F-5 ABD havacılık endüstrisinin en basarili ihraç ürünlerinden biridir.1965 yılından itibaren THK, MAP programı dahilinde 75 adet F-5A, 20 adet RF-5A ve 13 adet F-5B aldı.
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Türk Hava Kuvvetleri 1970’li yıllarda önemli “Phantom” kullanıcılarından biri olmuştur. THvKK’ligi bir kimsi yeni sipariş, bir kısmi da diğer NATO ülkelerinden transfer olarak toplam 236 “Phantom”a sahip olmuştur
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F-16 Fighting Falcon (Türkçe: Savaşan Şahin)
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F-16 çok amaçlı bir av-bombardıman uçağıdır. Silahlarını hava ve kara hedeflerine çok yüksek hassasiyetle sevk edebilir.
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F-16 çok amaçlı bir av-bombardıman uçağıdır. Silahlarını hava ve kara hedeflerine çok yüksek hassasiyetle sevk edebilir.
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Çok zor şartlar ve imkansızlıklara rağmen ulusal mücadelenin kazanılmasında önemli rol oynayan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu'nun dört bir yanındaki vatandaşların bağışlarıyla alınan uçaklarla güçlenen
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Büyük Önder Atatürk'ün 'istikbal' olarak gösterdiği semalarda görevini en iyi şekilde yerine getiren ve her geçen gün gücüne güç katan Türk pilotları, dostun güveni, düşmanın kabusu oluyor.
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F-16 güçlü radarı sayesinde alçaktan uçan uçakları bile tespit edebilir. F-16'nin manevra kabiliyeti çok yüksek ve atiktir.