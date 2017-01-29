29 OCAK 2017
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Türk Hava Kuvvetleri'nin büyük değişimi

29 Ocak 2017 Pazar, 14:48:45

Osmanlı'dan bugüne Türk Hava Kuvvetleri'nin inanılmaz değişimi...

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    İki kisilik Bleriot XI-b uçagindan Osmanli Ordusu’nda iki adet kullanilmis, birincisini Serasker Riza Pasa hediye etmis ve 1912’de hizmete girmistir.

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    Türk Hava Kuvvetlerinin elindeki iki Avro 504K’dan biri ; yakit yetersizliği nedeniyle mecburi iniş nedeniyle Çine’ye inince ele geçirilen Yunan uçağıdır.

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    Albatros D.Va’lar 1918 yılında D.V’lerle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Alman Birlikleri’nde görev yapmak üzere getirilmişlerdi.

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