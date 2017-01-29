29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adıyaman
GÜNDEM

Adıyaman'da referandum kavgası: 10 yaralı, 12 gözaltı

Adıyaman'da Çatbahçe köyüne bağlı mezranın köyden ayrılması için yapılan referandum olaylı bitti. Seçim sonunda 'evet' ve 'hayır' oyu verenler arasındaki kavgada 10 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı

29 Ocak 2017 Pazar, 22:32:34 Güncelleme: 22:33:54 İHA

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Çatbahçe Köyüne bağlı Çavçük mezrası, bağlı bulunduğu Çatbahçe Köyünden ayrılması için yapılan referandumda çıkan kavgada 10 kişi yaralanırken, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Sincik İlçesi Çatbahçe Köyüne bağlı Çavçük mezrası, bağlı bulunduğu Çatbahçe Köyünden ayrılması için yapılan referandumda 168 kişi oy kullandı.

168 kişiden 82 evet 79 hayır ve 1 tane oy ise geçersiz sayıldı. Yapılan seçimlerde evet oyu kullananlar ile hayır oyu kullananlar arasında aniden tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada Hüseyin Büyükçelebi (45), Mesut Büyükçelebi (24), Yusuf Büyükçelebi (58), Abdurrahman Küçükaydın (32), Cebrail Küçükaydın (27), Medine Küçükaydın (23), Hasan Küçükaydın (29), Ali Aydın, Mehmet Aydın ve Ekrem Aydın yaralandı.

Yaralanan 10 kişi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen jandarma ekipleri çıkan kavgaya müdahalede bulunarak olaya karıştığı iddia edilen toplam 12 kişiyi gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 yaralı
GÜNDEM

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var... ...
Adıyaman'da özel güvenlik bölgesi uygulaması
GÜNDEM

Adıyaman'da 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı
GÜNDEM

Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı
Evlenmesine izin vermediler diye evi yaktı
GÜNDEM

Ailesi evlenmesine izin vermeyince öyle bir şey yaptı ki. ...
'Yedi Kardeşler' türbesindeki kemikler ortaya çıktı
GÜNDEM

Tarihi türbede şaşkına çeviren görüntü
Adıyaman'da 54 öğrenci hastanelik oldu
GÜNDEM

54 öğrenci hastanelik oldu
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mehmet Akif Ersoy: Gazze'de çocuklar yanlışlıkla ölmedi
GÜNDEM

"GAZZE'DE ÇOCUKLAR YANLIŞLIKLA ÖLMEDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi bu kampanyada özel gayrete davet ediyorum
GÜNDEM

ERDOĞAN'IN GAZİLERDEN REFERANDUM İÇİN 'ÖZEL' İSTEĞİ
Faruk Çelik: Tek adam değil, tek kaptan geliyor Türkiye'nin başına
GÜNDEM

BAKAN ÇELİK: TEK ADAM DEĞİL, TEK KAPTANLIK GELİYOR
15 Temmuz Gazisi'ne Erdoğan sürprizi
GÜNDEM

ÖNCE TELEFON ETTİ, ARDINDAN EVİNE GİTTİ
Başbakan Yardıcısı Veysi Kaynak'tan sığınmacılara iyi haber
GÜNDEM

SIĞINMACILAR İÇİN MÜJDELİ HABER