Adıyaman'da referandum kavgası: 10 yaralı, 12 gözaltı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Çatbahçe Köyüne bağlı Çavçük mezrası, bağlı bulunduğu Çatbahçe Köyünden ayrılması için yapılan referandumda çıkan kavgada 10 kişi yaralanırken, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Sincik İlçesi Çatbahçe Köyüne bağlı Çavçük mezrası, bağlı bulunduğu Çatbahçe Köyünden ayrılması için yapılan referandumda 168 kişi oy kullandı.

168 kişiden 82 evet 79 hayır ve 1 tane oy ise geçersiz sayıldı. Yapılan seçimlerde evet oyu kullananlar ile hayır oyu kullananlar arasında aniden tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada Hüseyin Büyükçelebi (45), Mesut Büyükçelebi (24), Yusuf Büyükçelebi (58), Abdurrahman Küçükaydın (32), Cebrail Küçükaydın (27), Medine Küçükaydın (23), Hasan Küçükaydın (29), Ali Aydın, Mehmet Aydın ve Ekrem Aydın yaralandı.

Yaralanan 10 kişi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen jandarma ekipleri çıkan kavgaya müdahalede bulunarak olaya karıştığı iddia edilen toplam 12 kişiyi gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Olay ilgili soruşturma başlatıldı.