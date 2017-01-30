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İzmir, FETÖ
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İzmir'de 267 sanıklı FETÖ davası başlıyor

267 sanık 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıkacak

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:09:49 Güncelleme: 10:10:50 DHA

İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 145'i tutuklu 267 sanığın yargılanacağı davaya, bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampusu'ndaki duruşma salonunda başlanacak.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda başlayacak yargılamada, bir numaralı sanık olarak FETÖ/PDY'nin lideri Fethullah Gülen yer alıyor. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 267 sanık, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıkacak.

Davadaki sanıklar arasında, 15 Temmuz öncesi NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.

Bu davayla ilgili olarak İzmir 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevi ile Menemen L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 145 sanık, geçtiğimiz haftalarda duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampusu'na nakledildi.

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