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AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak

7-8 Ocak'ta gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavının sonuçları için öğrenciler sabırsızlık içinde. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:18:40 Güncelleme: 10:24:36

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı açıköğretim lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi öğrencileri için 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. dönem sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? İşte AÖL öğrenci girişi ve sınav sonuçları hakkında detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Eğitimine açıköğretimden devam eden öğrenciler için 7-8 Ocak'ta gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavının sonuçları bugün içerisinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrenci giriş ekranından öğrenci numarası ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

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