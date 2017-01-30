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Lüks araç çalan çete çökertildi

Araçların bir kısmı yurt içi piyasaya satılırken, bazı otomobillerde Ağrı ve Hatay'a götürülerek yurt dışına çıkarılmaya çalışılıyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:52:54 Güncelleme: 11:55:38

İstanbul'da birçok araç çalan 12 kişilik oto hırsızlık çetesi çökertildi. Çete üyelerine İstanbul, Ağrı ve Hatay'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 çalıntı araç ele geçirildi.

İstanbul'da lüks araçların peş peşe çalınması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada, çeşitli ilçelerde aynı yöntemle araç çalan bir oto hırsızlık çetesiyle karşılaştı. Soruşturmayı derinleştiren polis, çetenin çaldığı lüks araçlara sahte evrak düzenleyerek İstanbul dışına götürdüğünü belirledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan 3 aylık takip sonucu, polis çetenin tüm bağlantılarını tespit etti. Elde edilen delillerin ardından, İstanbul, Hatay ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda oto hırsızlık çetesi üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 30 çalıntı lüks araç bulundu.

3 YÖNTEMLE ÇALIYORLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen çete ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada çetenin çalışma yöntemi de ortaya çıkarıldı. Çetenin 3 yöntemle hırsızlık yaptığı belirlendi. Birinci yöntemde, otopark ve restoran türü iş yerlerindeki valelere lüks araç kendisininmiş gibi rol yapan çete üyesi aracı teslim alarak kayıplara karışıyor. İkinci yöntemde, hırsızlar girdikleri evlerde kontak anahtarını alarak araçları çalıyor. Hırsızların son yöntemi ise park halindeki lüks araçların camını kırarak, araçta bulunan 3'üncü anahtarla araçları çalmak.

SAHTE EVRAKLARLA SATIYORLAR

Aracı çalan çete üyeleri, öncelikle araca sahte evrak düzenliyor. Araçların bir kısmı yurt içi piyasaya satılırken, bazı otomobillerde Ağrı ve Hatay'a götürülerek yurt dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürdürülen soruşturmada, çetenin hırsızlık anlarının görüntüleri de dosyaya konuldu. Soruşturmanın ardından 12 kişilik oto hırsızlık çetesi adliyeye gönderildi.

Mustafa ŞEKEROĞLU / İSTANBUL

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