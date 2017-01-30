Metrobüs yolunda trafik kazası meydana geldi. Metrobüs ile İETT'ye ait yol yardım aracının çarpışması sonucunda üç kişi hafif şekilde yaraladı.

İSTANBUL'DA YOL DURUMU

Edinilen bilgilere göre, Avcılar-Söğütlüçeşme Mecidiyeköy istikametinde devam eden metrobüs, aksi istikamette seyreden İETT'ye ait yol bakım kamyonu ile çarpıştı. Çağlayan durağındaki kazada üç vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yaralanan kişiler çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ve İETT ekipleri olaya anında müdahale etti. Metrobüs ve kaza yapan yol yardım aracı kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan uzun metrobüs kuyrukları da yolun açılmasıyla sone erdi. Metrobüs, seferlerine devam ediyor.