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MHP Mersin İl Başkanı ve Gölbaşı İlçe Teşkilatı görevden alındı

MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı, Genel Merkez tarafından görevden alındı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 18:44:49 Güncelleme: 22:50:58 AA

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy ve tüm yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy ve tüm yönetim kurulu üyelerinin MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı öğrenildi. MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığının görevden alınmasının ardından başkanlığa kimin atanacağı henüz netlik kazanmadı.

Görevden alınan Mahmut Aksoy, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada:

"18 Şubat 2012 tarihinden itibaren 5 yıldır şerefle yürütmekte olduğum Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevinden 30 Ocak 2017 tarihi itibarı ile Genel Merkez tarafından İlçe Yönetim Kurulunun fesih edildiği bildirilmiştir. Başta bizi bu göreve layık gören delegelere, ülküdaşlarıma ve Gölbaşı halkına teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkücü gibi yaşayacağız, sorgulayacağız ve doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. Güzel günlerde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırla kalın, hayırda kalın" ifadelerini kullandı.

MERSİN İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

MHP Genel Merkezi'nin kararıyla MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve il yönetimi görevden alındı.

Kılıç, görevden alındıktan sonra partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, genel başkanlarının takdiriyle 3 yılı aşkın yaptıkları kutlu görevin sona erdiğini söyledi.

Görev süresince halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesinden asla ayrılmadıklarına değinen Kılıç, bu süreç içerisinde adaletli olmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Kılıç, alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inandıklarına işaret ederek, "Görevden alınma tasarrufu Sayın Genel Başkanımıza ait olup, başta Genel Başkanımız olmak üzere hiç kimseye asla kızgınlığımız, küskünlüğümüz ve kırgınlığımız yoktur. Alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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