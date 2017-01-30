Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin bir süredir hastanede tedavi gören annesi Ayşe Tüfenkci vefat etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin bir süreden beri Malatya Devlet Hastanesi'nde tedavi gören annesi 84 yaşındaki Ayşe Tüfenkci, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 3 çocuk annesi olan Ayşe Tüfenkci'nin 31 Ocak Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Bu arada, Bakan Tüfenkci, akşam saatlerinde Malatya'ya gidip, annesini son kez hastanede ziyaret ettiği öğrenildi.

Ferdi DURDU/ MALATYA