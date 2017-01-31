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Adana'da terör operasyonu: 27 kişi gözaltında

Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY'ye yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

31 Ocak 2017 Salı, 07:49:36 Güncelleme: 08:18:36 AA

Adana'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik ortak operasyon düzenledi.

Sabaha karşı polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FETÖ'YE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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