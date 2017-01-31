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Fethullah Gülen, fetö
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İzmir'deki FETÖ davasında Gülen'i savunması için atanan avukat istifa etti

Aliağa'da görülen davada tutuksuz sanıkların kimlik tespitlerine geçildi

31 Ocak 2017 Salı, 10:13:13 Güncelleme: 10:26:33 İHA

İzmir'de görülen FETÖ davasının bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'e İzmir Barosu tarafından atanan avukatın, Gülen'i savunmayı kabul etmeyerek istifa dilekçesi verdiği öğrenildi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın dün başlayan dava duruşmasının görülmesine bugün devam edildi. Bin 300 sayfalık iddianamenin, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin dava, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda saat 09.30'da başladı.

Öte yandan CMK uyarınca FETÖ davasının bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'i savunması için de bir avukat atandı. İzmir Barosu tarafından atanan avukat, mahkeme heyetine sunuldu. Avukat ise Gülen'i savunmak istemediğine dair dilekçe yazarak istifa etti. Ancak İzmir Barosunun bu dilekçeyi kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Dün yoklama ve kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, bugün de tutuksuz sanıkların kimlik kontrolleri yapılacak. Mahkeme heyeti sanıklara iletişim, medeni hal, eğitim ve aylık geliri bilgileri ile meslekten ihraç edilip edilmediğine dair sorular sordu. Duruşmada tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez hazır bulundu.

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