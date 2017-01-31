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cinsel taciz
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Mahkeme kararına rağmen çocuğunu göremeyen babanın taciz isyanı

"Çocuğumun aynı evin içindeki öz dayısı tarafından cinsel tacize uğradığını öğrendim ve adli makamlara başvurdum.Bir an önce çocuğumun bulunup bu insanlardan kurtarılmasını istiyorum"

31 Ocak 2017 Salı, 10:49:05 Güncelleme: 10:54:23 İHA

Mahkeme kararına rağmen, 2 buçuk yıldır oğlunun yüzünü göremeyen baba, çocuğunun dayısı tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Her yerde çocuğunu arayan çaresiz baba "Kadın koruma kanunu diye bir şey çıkarmışlar, Kadını koruyorsunuz ama babayı da koruyun" dedi.

İddiaya göre Mehmet Ö. ve Nesrin Ö. şiddetli geçimsizlik nedeniyle Aile Mahkemesi'nin kararıyla 2014 yılında boşandı. Mahkeme çiftin erkek çocuğu İ.Ö.'nün(7) velayetini anneye verdi. Babaya ise çocuğu ayda iki kez görme hakkı tanındı. Mehmet Ö., çocuğun kendisine verilmesi için kararı temyiz etti. Yaklaşık 2 buçuk yıldır oğlunun her görüşme tarihinde eşinin ailesi tarafından saklandığını ve öz oğlunun yüzüne hasret kaldığını iddia eden baba, 3 ay önce aldığı haberle adeta yıkıldı. Baba Mehmet Ö., oğlu İ.Ö.'nün eski eşinin ağabeyi Nedim B. tarafından cinsel tacize maruz kaldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Ö.'nün Aralık ayında savcılığa sunduğu dilekçede, "Eşim Nesrin Ö., boşanma davası nedeniyle annesinin yanına taşınmıştır. Nesrin Ö. kardeşi şüpheli Nedim B. ile yaşamaktadır. Nedim B. adlı şahıs yanlarında bulunduğu süre içerisinde oğlum İ.Ö.'ye de de cinsel istismarda bulunmuş. Mahkemenin iki yıl önce verdiği karara rağmen ve olayın da ortaya çıkmasından korkarak oğlumu saklamışlardır. Yakın aile bireylerinden aldığım bilgiler doğrultusunda şüpheli, oğlumu şehvetle dudaklarından öpmüş, oğlumla banyoya çırılçıplak girerek cinsel organını göstermiştir. Oğlum annesine yaşadığı tacizi anlattığında, 'Seni babana vereceğim, senin elini kessin gözüne şiş soksun, dilencilik yaptırsın' denilerek korkutulmuştur. Oğluma yapılan bu eziyet ve işkencenin bir an önce sona erdirilmesini istiyorum. Olayın bir an önce ortaya çıkarılmasını ve oğlumun bu şahıslardan ivedilikle korunmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Suç duyurusunun işleme konulmasının ardından baba Mehmet Ö.'nün "şikayetçi" sıfatıyla da ifadesi alındı.

Aileyle aynı evde yaşayan ve Nesrin Ö.'nün erkek kardeşlerinden birinin eşi olan Medine B. de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi sıfatıyla ifade vererek, kendi oğlunun da Nedim B. tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Taciz olayının ardından söz konusu evden taşındığını belirten Medine B., ifadesinde 5 yaşında otistik bir oğlu olduğunu kaydederek, "Nesrin eşinden boşandığı için oğlu İ.Ö. ile birlikte bizim evde kaldılar. Bu zaman zarfında kaynım olan Nedim B.'nin 7 yaşındaki yeğenim İ.Ö.'ye cinsel istismarda bulunduğunu anladım. Bir çocuğun geleceği söz konusu. Nedim B. Ve Nesrin Ö.'den şikayetçiyim" dedi.

"ÇOCUĞUMU BULUP KURTARIN"

Çocuğunun eski fotoğraflara bakarak günlerini geçiren baba Mehmet Ö., elindeki fotoğraflarda çocuğunun 4 yaşında olduğunu, çocuğunu yolda görse belki de tanıyamayacağını söylüyor. Mahkeme kararı, pedagog ve polis eşliğinde gitmelerine rağmen çocuğunu bulmadığını söyleyen baba Mehmet Ö. "Çocuğumun aynı evin içindeki öz dayısı tarafından cinsel tacize uğradığını öğrendim ve adli makamlara başvurdum. Yaklaşık 3 aydır eski eşime, çocuğuma ve dayı Nedim'e ulaşılamadı. Bir an önce çocuğumun bulunup bu insanlardan kurtarılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BABAYI DA KORUYUN"

Duygulu anlar yaşayan ve konuşmakta zorlanan baba Mehmet Ö., "Bir baba olarak çok kötü durumdayım. Düşünemiyorum artık, bittim. Devlet yetkilileri bir çare bulsun artık. Bir kanun çıkarmışlar, Kadın Koruma Kanunu diye. Kadını koruyorsunuz ama babayı da koruyun. Eski eşime teslim olması için sesleniyorum" diye konuştu.
Anne de tutuklanabilir

Mehmet Ö.'nün avukatı Ozan Kayahan, mağdur İ.Ö.'nün bulunduğu evde bir zamanlar yaşayan ve çocuğun yengesi olan kadının da Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne aynı gerekçelerle suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Avukat Kayahan, "Son yasal düzenlemelerle 12 yaşından küçük olanların cinsel istismarına verilecek ceza 18 yıldan az olamaz. Müvekkilin eski eşinin ve tacizi gerçekleştiren kişinin kaçması şüpheleri daha çok yoğunlaştırıyor. Eğer sorgu mahkemesi cinsel istismar olduğuna dair ciddi kanaatine varırsa anne ve dayı tutuklanabilir" dedi.

Soruşturma savcılığının anne Nesrin Ö. ve oğlu İ.Ö. ile Nedim B.'nin ifadelerinin alınması için adreslerine yazı yazıldığı ancak kendilerine ulaşılamadığı öne sürüldü.

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