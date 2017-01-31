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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Çınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

31 Ocak 2017 Salı, 11:21:52 Güncelleme: 11:24:49 AA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'de oturan ve akraba olan Demir, Davulcu ve Akşahin ailelerinin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Şakir Demir (54), Behiye Akşahin, Ronayi (13) ve Cihan Davulcu (16) Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik güçlerince kavganın yaşandığı mahallede önlem alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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