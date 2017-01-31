31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Hava durumu 31.01.2017

31 Ocak 2017 Salı, 12:38:03 HABERTURK.COM

Batı kesimlerde sıcaklıklar haftasonuna doğru artıyor. Doğu kesimlerde ise yoğun kar yağışları devam ediyor

  • 1
    1 | 17

    Orta ve Doğu Karadeniz kar altında, yağışlar bugün ve yarın etkili olmaya devam edecek. Batı kesimlerde ise sıcaklıklarda artış bekleniyor. 

  • 2
    2 | 17

    İstanbul'da sıcaklık perşembe günü 9 derece, cuma ve cumartesi günü ise 11 dereceye kadar çıkacak.

  • 3
    3 | 17

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, İzmir'de de sıcaklıklar perşembe gününden itibaren 12 derecelere yükseliyor. Akdeniz de ısınıyor. Batı Akdeniz'de sıcaklıkların 15 derecelere çıkacağını belirten Öztel, "Bu haftasonuna doğru, Türkiye'ye geçici bahar hava geliyor" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300