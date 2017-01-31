Reina saldırısı ile ilgili 9 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube Müdürlüğündeki gözaltı işlemlerinin ardındann Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüphelilerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alındı. DEAŞ terör örgütünde "Emir" düzeyinde faaliyet yürüten Hoca Aka kod isimli şahsın yardımcısı olduğu ve Yusuf kod adını kullanan İlyas Mamaşaripov'un bulunduğu 14 şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "DEAŞ örgütü üyesi olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mamaşaripov'un eşi Maraba Abduloeva'nın ile Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un eşi ve çocuklarıyla aynı evde yılbaşı gecesine kadar 20 gün birlikte kaldığı belirtildi.

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS

Şüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderen Savcı Kökçü, şüphelilerden İlyas Mamaşaripov'u, saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişinin ölümünden sorumlu tutarak, 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen, "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan da sevk etti.

SAKLANMASINA, GELİP GİTMESİNE YARDIM ETTİLER

Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Yusuf Kod adlı İlyas Mamaşaripov'un eşi Maraba Aduloeva'nın telefonunda yapılan incelemede, Laleli'deki bir döviz bürosu soygununa ilişkin kamera görüntülerinin elde edildiği aktarıldı. Nurmuhammed Mamat, Ömer Faruk, Ali Maimaitimin, Kamil Ahmed ve Abduweli Yasin'in, Reina saldırganının olaydan sonra saklanmasına, şüpheliler Abdul Mehmet Aziz, Yasin Mehmed ve Abdulkeremu Maimaitiabudula'nın araçla götürülüp getirilmesine ve şüpheliler Ruzi Aili'nin de İstanbul'a gelirken karşılanmasına yardım ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

LALELİ'DEKİ DÖVİZ BÜROSUNUN GÖRÜNTÜLERİ

Şüphelilerden Aili'nin, kimliği tespit edilemeyen bir DEAŞ militanıyla bağlantısının bulunduğu da dile getirilen yazıda, şüphelilerden Doulaiti Maimaitiaili'nin, saldırganın Zeytinburnu'nda kaldığı evin kiracısı olduğu, evde saldırganı sakladığı, evde yapılan aramada saldırganın eylemden sonra giydiği mont ile eylem sırasında, üzerine eylemcinin kan izleri bulunan sigara paketinin elde edildiği belirtildi. Sevk yazısında, şüpheli Khikmatillo Zokirov'un da eylemin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan firari şüpheli Osman Sadirov ile irtibatlı olduğu ve eylemi gerçekleştiren Masharipov'un ailesini Pendik'e götürdüğü bilgisine yer verildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde, Yusuf Kod isimli İlyas Mamaşaripov, eşi Marhaba Abduloeva,Yasin Mehmet, Nurmuhammed Mamat, Khikmatillo Zokirov, Duolatiti Maimaitiaili, Ali Maimaitimin, Abduweli Yasin, Abdu Mehmet Aziz tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 14 OLDU

Reina'ya gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Omar Asım, Abuliezi Abuduhamiti, DEAŞ örgütü içerisinde "Kadı" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Ebu Cihad kod isimli Yasser Mohammed Salem Radown, Reina saldırısını gerçekleştiren terörist Abdulgadir Masharipov'un Konya'daki evi kiralayan Mehmet Erenler ile Zeytinburnu'ndaki hücre evinden Sefaköy'deki hücre evine kaçıran Samed Ehed tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında böylece tutuklu sayısı 14 oldu.

Veli SARIBOĞA/ İSTANBUL