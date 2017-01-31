31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mevlüt Çavuşoğlu
GÜNDEM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Paraguay'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da temaslarına başladı

31 Ocak 2017 Salı, 18:53:57 Güncelleme: 18:56:15 AA

Türkiye'den Paraguay'a Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga ile biraraya geldi.

Çavuşoğlu, Güney Amerika turunun ikinci durağı Paraguay'ın başkenti Asuncion'da temaslarına başladı.

Temasları kapsamında Paraguay'ın bağımsızlık mücadelesinin başladığı noktadaki Bağımsızlık Evi'ne çelenk bırakan Çavuşoğlu, buradaki anı defterini imzaladı.

Çavuşoğlu mesajında, "Paraguay'a ilk Türk Dışişleri Bakanı olarak düzenlediğim bu ziyaret kapsamında Paraguay'daki bağımsızlık mücadelesinin başlatıldığı Bağımsızlık Evi'ni ziyaret etmekten büyük onur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçerek mevkidaşı Eladio Loizaga ile başbaşa ve heyetler arası görüşmelere başladı.

Görüşmenin ardından iki bakan bazı ikili anlaşmaları imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ" 

Heyette yer alan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas, AA'ya yaptığı açıklamada Paraguay'ın da kendi görev bölgesinde olduğunu söyledi.

Paraguay'ın, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan yaklaşık 7 milyon nüfuslu küçük bir ülke olduğunu kaydeden Barlas, az sayıda Türk işadamının burada olduğunu ve çiftçilikle uğraştıklarını belirtti.

Türkiye-Paraguay ticaret hacminin geçen yıl 270 milyon dolar civarında gerçekleştiğini, bunun da büyük bölümünün Türkiye'nin ithalatı olduğunu vurgulayan Barlas, "Türkiye'nin ihracatını artırıp ticareti dengelemeyi hedefliyoruz." dedi.

Paraguay ekonomisinin bölgede gelecek vadettiğini anlatan Barlas, ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Barlas, bu kapsamda 2009 yılında imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının devamı olarak iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı yapmayı planladıklarını dile getirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mevlüt Çavuşoğlu: FETÖ'nün peşini Arjantin'de de bırakmayacağız
GÜNDEM

"FETÖ'nün peşini Arjantin'de de bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Bakan Çavuşoğlu: Güçlü bir irade gördüm
GÜNDEM

Bakan Çavuşoğlu: Güçlü bir irade gördüm
Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın parti liderleri yemeğine katıldı
GÜNDEM

Çavuşoğlu, Trump'ın parti liderleri yemeğine katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da Flynn ile görüştü
GÜNDEM

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik görüşme
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM

Teröristin ülkesinden ilk açıklama