Tinerle sobayı yakarken ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tinerle sobayı yakmak isterken bir anda alevler içerisinde kalan Suriye uyruklu 31 yaşındaki Vefa Neccar, ağır yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde İnegöl İlçesi Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Oturduğu apartmanın birinci katındaki dairesinde tiner ile sobayı yakmaya çalışan Suriye uyruklu evli ve 3 çocuk annesi Vefa Neccar, çakmağı çakınca alevler içerisinde kaldı.

Acı içerisinde çığlıklar atan Neccar'ın yardımına komşuları yetişti. Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan Neccar, çağırılan ambulansla ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Neccar, yanık ünitesinde boş yer bulunamayınca İzmir'deki Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.