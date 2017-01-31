31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kahramanmaraş
GÜNDEM

"Boyacı hırsız" polisten kaçamadı

Kahramanmaraş'ta çaldığı kamyoneti yakalanmamak için boyamaya kalkan zanlı polisler tarafından suçüstü yakalandı

31 Ocak 2017 Salı, 20:27:19 Güncelleme: 20:29:05 İHA

Kahramanmaraş'ta çaldığı kamyoneti tanınmaması için farkı renklere boyayan hırsız suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hurdacılık yapan Sami D.'yi (35) çaldığı kamyoneti farklı bir renge boyarken suçüstü yakaladı. 30 Ocak 2017 tarihinde Eğlenceler Caddesi üzerinde park halinde olan kamyonet kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Çalıntı ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak kamyonetin halatla çekilerek çalındığını tespit etti.

Gayretli Mahallesi 45. Sokakta üzerinde kamyonetin izini kaybeden polis, aynı sokak üzerinde yaptığı araştırmada Sami D.'yi mavi şeritli beyaz kasalı çalıntı kamyoneti boyarken suçüstü yakaladı. Sami

D. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çalıntı araç emniyet otoparkına çekildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DAEŞ'tan kaçan Türkmenler Kahramanmaraş'ta
GÜNDEM

DAEŞ'tan kaçan Türkmenler Kahramanmaraş'ta
Kavga ihbarı üzerine gelen polisler tatlıyla karşılandı
GÜNDEM

Kavga ihbarı üzerine gittiler şoke oldular
Kahramanmaraş'ta PKK/KCK operasyonu
GÜNDEM

Kahramanmaraş'ta PKK/KCK operasyonu
Kahramanmaraş'ta iğneden fenalaşan çocuk öldü
GÜNDEM

Boğaz ağrısı için gitti hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı
Hafız yurdunda yangın paniği
GÜNDEM

Hafız yurdunda yangın paniği
Mehmetçik'in organları 5 kişiye hayat verdi
GÜNDEM

MEHMETÇİK'İN ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ
Her öğrencinin bir branşta lisansı olacak
GÜNDEM

HER ÖĞRENCİNİN BİR BRANŞTA LİSANSI OLACAK
Tokat'ta kaybolan çocukların babası itiraf etti
GÜNDEM

KAYIP ÇOCUKLARIN BABASINDAN ŞOK İDDİA
Şanlıurfa kara teslim
GÜNDEM

KAR O ŞEHRİ VURDU! BİLANÇO: 2 ÖLÜ, 40 YARALI
Tinerle sobayı yakarken ağır yaralandı
GÜNDEM

BURSA'DA TİNER FACİASI
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 8 YARALI