Kastamonu'da 398 köyle ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu’da kar yağışı nedeniyle 398 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Abana'da 8, Araç'ta 5, Azdavay'da 4, Bozkurt'ta 31, Cide'de 60, Çatalzeytin'de 40, Devrekani'de 40, Doğanyurt'ta 20, Hanönü'nde 16, İhsangazi'de 3, İnebolu'da 75, Küre'de 31, Pınarbaşı'nda 14, Şenpazar'da 20 ve Taşköprü'de 31 olmak üzere toplam 398 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yetkililer köy yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.