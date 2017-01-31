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Engelli bireylere verilecek destek ücretleri belli oldu

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı açıklandı

31 Ocak 2017 Salı, 22:31:50 Güncelleme: 22:34:00 AA

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 509 lira, grup eğitimi için aylık 143 lira olarak tespit edildi.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017 yılı Merkezi̇ Yöneti̇m Bütçe Uygulama Tebli̇ği̇ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 509 lira, grup eğitimi için aylık 143 lira olarak belirlendi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

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