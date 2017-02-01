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Arnavutköy'deki köpek cesetlerinin altından vahşet çıktı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 02:13:52

İstanbul Arnavutköy'de ölü halde bulunan köpeklerin neden öldürüldüğü belli oldu

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    Arnavutköy’de bulunan köpek cesetlerinin altından vahşet çıktı. Köpeklerin dövüştürüldüğü, dövüşemeyenlerin aç bırakılıp ölüme terk edildiği, üretimi yasak olan köpeklerin çiftleştirilerek dövüş köpeği olarak satıldığı olay hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Peki bu vahşetin sorumluları ne ceza alacak? HAYKONFED: “2952 lira para cezası. TCK’ya göre kumardan yargılanmalı. Rehabilitasyon almalı”

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    Bu sayfalarda hayvanlara karşı yapılan eziyetleri, hak ihlallerini çok kez gündeme taşıdık, yapılması gerekenleri tartıştık. İşte dün Arnavutköy İlçesi İmrahor Mahallesi’ndeki bir ahırda da tüyleri diken diken eden bir vahşet yaşandı. Gelen şikâyetler üzerine şahsa ait ruhsatlı bir ahırdan belediyenin zabıta ekipleri köpek cesetleri çıkardı. 

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    Olayın arkasından da köpek ticareti, köpek dövüşleri ve yasak olan ırkların çiftleştirilerek satıldığı ortaya çıktı. Facianın yaşandığı ahırda ekipler telef olan köpeklerin yanı sıra dövüşemediğinden aç bırakılarak ölüme terk edilen köpekleri de buldu. Pitbull cinsi 6 köpeğin cesedinin çıktığı ahırda hayvanseverlerin iddiasına göre pitbull, chowchow, terrier cocker, Fransız bulldog cinsi pahalı köpekler dövüştürülüyor. Kimi köpeklerin yavruları da internet üzerinden yasadışı yollar ile satılıyor.

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