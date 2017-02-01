Arnavutköy'deki köpek cesetlerinin altından vahşet çıktı
01 Şubat 2017 Çarşamba, 02:13:52 | Güncelleme: 02:32:09
İstanbul Arnavutköy'de ölü halde bulunan köpeklerin neden öldürüldüğü belli oldu
1
1|13
Arnavutköy’de bulunan köpek cesetlerinin altından vahşet çıktı. Köpeklerin dövüştürüldüğü, dövüşemeyenlerin aç bırakılıp ölüme terk edildiği, üretimi yasak olan köpeklerin çiftleştirilerek dövüş köpeği olarak satıldığı olay hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Peki bu vahşetin sorumluları ne ceza alacak? HAYKONFED: “2952 lira para cezası. TCK’ya göre kumardan yargılanmalı. Rehabilitasyon almalı”
2
2|13
Bu sayfalarda hayvanlara karşı yapılan eziyetleri, hak ihlallerini çok kez gündeme taşıdık, yapılması gerekenleri tartıştık. İşte dün Arnavutköy İlçesi İmrahor Mahallesi’ndeki bir ahırda da tüyleri diken diken eden bir vahşet yaşandı. Gelen şikâyetler üzerine şahsa ait ruhsatlı bir ahırdan belediyenin zabıta ekipleri köpek cesetleri çıkardı.
3
3|13
Olayın arkasından da köpek ticareti, köpek dövüşleri ve yasak olan ırkların çiftleştirilerek satıldığı ortaya çıktı. Facianın yaşandığı ahırda ekipler telef olan köpeklerin yanı sıra dövüşemediğinden aç bırakılarak ölüme terk edilen köpekleri de buldu. Pitbull cinsi 6 köpeğin cesedinin çıktığı ahırda hayvanseverlerin iddiasına göre pitbull, chowchow, terrier cocker, Fransız bulldog cinsi pahalı köpekler dövüştürülüyor. Kimi köpeklerin yavruları da internet üzerinden yasadışı yollar ile satılıyor.
HABERİN DEVAMI
4
4|13
OLAY EMNİYETE İNTİKAL ETTİ: Hayvanseverlerin iddiasına göre yavrularını satarak para kazanan kişiler hayvanlar doğum yapamayacak ya da dövüşemeyecek duruma geldiklerindeyse aç bir şekilde ölüme terk ediyor. Arnavutköy Belediyesi konuyla ilgili, “Konu hayvanseverler üzerinden ilk bize geldi. Hayvanlar sahipli bir de şahsın kendi mülkü. İş belediyeden emniyete intikal etti. Ahmet Haşim Baltacı başkanımızın talimatıyla belediye kolluk desteği veriyor. Yer ruhsatlı olduğundan emniyet ilgilenecek savcılık kararıyla ahıra giriş yapılacak. Olayın takipçisiyiz” açıklama yaptı.
5
5|13
‘İNTERNETTEN SATIYORLAR’: Sokak Hayvanlarını Koruma, Yaşatma, Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, saydıkları 6 ölü köpek olduğunu ve komşuların derede 10 ölü köpek daha olduğunu söyleyerek konuyla ilgili yaptıkları araştırmayı anlatıyor:
6
6|13
“Mama kabının üzerinde kargoyla alakalı bilgi gördük. Araştırdık. Bu şahsın Bayrampaşa civarında el altından köpek satışı yaptığını tespit ettik. Sokaklardan köpek alıyorlar, insanların köpeklerini çalıyorlar, yasak ırkları çiftleştiriyorlar, üretip, dövüşemeyenleri ölüme terk ediyorlar. Yavruları da el altından ya da internet üzerinden satıyorlar. Ahır tamamen bir hayvan mezarlığı gibi.”
HABERİN DEVAMI
7
7|13
CEZASI NE OLMALI, NELER YAPILMALI?: Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İstanbul Temsilcisi Barış Şengün bu vahşete neden olan kişi ve kişilere uygulanabilecek yaptırımlar konusunda şu bilgileri veriyor: “Çoklu bir ceza uygulaması yapılmalı. Köpeklere 5199 sayılı kanunun 24. maddesine göre el konulmalı. Hayvan sahiplenmesi yasaklanmalı. İkincisi idari para cezası kesilmeli ki bunu da şöyle açabiliriz:
8
8|13
Dövüş için yetiştirilen köpeklerin kulağı kesilir buradan 250 lira ceza. Dövüştürüldüğü için 500 lira ceza. İşin içine vergisiz kazanç-kumar girdiği için 2 bin 202 lira ceza kesilir. Toplamda köpek başına 2952 lira para cezası alır. Üçüncü olarak işin içinde bahis olması nedeniyle defterdarlıklar tarafından soruşturma başlatılır.
9
9|13
Olayın psikolojik ve sosyolojik boyutuna bakıldığında kişinin şiddet eğiliminin topluma verdiği zarardan ötürü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı rehabilitasyon isteyebilir. Bu önlem kişilerin bu suça karışma ihtimalinde önleyici rol oynar.”
HABERİN DEVAMI
10
10|13
‘HAPİS CEZASI ALABİLİR’: “5199 sayılı kanunda hapis cezası yok. Ama TCK’ya göre kumar ve bahis üzerinden değerlendirilirse suçun tekrarı da varsa hâkimin kararıyla hapis cezası olabilir. Profesör Sevil Atasoy’un güzel bir sözü var. ‘Hayvana yapılan fenalık insana yapılacak fenalığın göstergesidir’ der. Bu tür vakalar böyle değerlendirilmeli, emniyet de bakanlık da belediye de daha hassas davranmalıdır.”