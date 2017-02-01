Arnavutköy'deki köpek cesetlerinin altından vahşet çıktı

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‘HAPİS CEZASI ALABİLİR’: “5199 sayılı kanunda hapis cezası yok. Ama TCK’ya göre kumar ve bahis üzerinden değerlendirilirse suçun tekrarı da varsa hâkimin kararıyla hapis cezası olabilir. Profesör Sevil Atasoy’un güzel bir sözü var. ‘Hayvana yapılan fenalık insana yapılacak fenalığın göstergesidir’ der. Bu tür vakalar böyle değerlendirilmeli, emniyet de bakanlık da belediye de daha hassas davranmalıdır.”

Nagihan ALAN / GAZETE HABERTÜRK