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AK Parti, kararsız seçmen için kapı kapı dolaşacak

Kamuoyu araştırmalarını değerlendiren AK Parti, referandumda kararsızlar için harekete geçti. Kapı kapı gezmeye hazırlanan teşkilat, yüz yüze çalışmalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt gezileriyle birlikte kararsız kalanların “Evet” diyeceğini öngörüyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 03:03:14 Güncelleme: 03:10:36

Nisan ayında yapılması kesinleşen halk oylaması öncesinde AK Parti, kampanyasını şekillendirmeye başlıyor. Bu kapsamda parti bünyesinde oluşturulan strateji ekibinin mutfak çalışması sürerken, değişik anket şirketlerine yaptırılan kamuoyu araştırmaları analiz ediliyor. İlk değerlendirmelerde kadınlar, gençler ile Doğu ve Güneydoğu’ya özel kampanya yapılmasının “Evet” oylarına olumlu katkı yapacağı vurgulandı. Kadınlar, gençler ile Doğu’daki seçmenlerin diğer toplum kesimlerine oranla Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili kafasında daha fazla soru işareti bulunduğu ifade edilirken, kamuoyu araştırmalarının da bunu doğruladığı kaydedildi.

ERDOĞAN’IN YURT GEZİLERİ

AK Parti, 7 Haziran’da yapılan seçimlerde yüzde 40 oy almıştı. Bu seçimin ardından hükümet çıkmaması üzerine yaklaşık 5 ay sonra yenilenen seçimde AK Parti’nin oyu yüzde 49’a çıkmıştı. AK Parti’ye 1 Kasım’da geri dönen seçmenin bir kısmının Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin tereddütleri bulunduğu tespiti yapılırken, tabandaki kararsızlara yönelik anket çalışması yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halk oylamasına kadar yapacağı yurt gezilerinde kararsız seçmenin “Evet” oyu kullanacak biçimde ikna edileceği düşünülüyor.

YÜZ YÜZE ÇALIŞMA

AK Parti teşkilatlarının tabana hâkim olduğu, yüz yüze çalışmalarla tereddütlerin giderileceği belirtiliyor. Tereddüt yaşayan kararsız seçmenin “Erdoğan’dan sonra gelecek Cumhurbaşkanı’nın mevcut yetkileri nasıl kullanacak?” sorusunu yönelttiği ifade ediliyor.

 

Volkan YANARDAĞ / GAZETE HABERTÜRK

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