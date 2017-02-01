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Antalya'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 04:53:42 Güncelleme: 04:54:43 AA

Alınan bilgiye göre, Ömer Dereli (20) idaresindeki 07 NFM 33 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Devrim Sincar (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İpek Yaylagülü ile Elif Taçyıldızlı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Dereli ile Sincar'ın cesetleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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