01 ŞUBAT 2017
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Bursa'da doğalgaz patlaması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:03:08 DHA

Suriyeli ailenin yaşadığı evde meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı

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    Bursa'da Suriyeli ailenin kaldığı evde doğalgazın neden olduğu patlamada, Kevser ve Muhammed Hut çifti yaralandı.

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    Patlama sırasında evde bulunan ailenin 4 çocuğundan 8 yaşındaki Hatice olayın şoku ile uzun süre ağladı.

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    Merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Mahallesi Kanar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde bugün saat 06.00'da kaçak olarak kullanıldığı ileri sürülen doğalgaz kaçağından patlama meydana geldi.

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