Bursa'da doğalgaz patlaması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:03:08 | Güncelleme: 09:06:54
DHA
Suriyeli ailenin yaşadığı evde meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı
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Bursa'da Suriyeli ailenin kaldığı evde doğalgazın neden olduğu patlamada, Kevser ve Muhammed Hut çifti yaralandı.
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Patlama sırasında evde bulunan ailenin 4 çocuğundan 8 yaşındaki Hatice olayın şoku ile uzun süre ağladı.
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Merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Mahallesi Kanar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde bugün saat 06.00'da kaçak olarak kullanıldığı ileri sürülen doğalgaz kaçağından patlama meydana geldi.
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Patlama 42 yaşındaki Muhammed Hut ile eşi, 37 yaşındaki Kevser Hut yaralandı.
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Patlamayı duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi sonucu sevk edilen itfaiye ekipleri evde inceleme yaparken 112 Acil servis çalışanları ise yaralı çifti Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
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Olayın şoku ile korku ve panik yaşayan Hut çiftinin 8-19 yaş arasındaki çocukları Hatice, Suphi, Mahmut ve Abdurrahman Hut ise olayın şokundan uzun süre kurtulamadı.
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Çocuklar görevliler ve apartmanda bulunan aileler tarafından sakinleştirildi.
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Ev ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiği doğalgaz patlaması ile ilgili soruşturmaya başlandı.