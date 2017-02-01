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Antalya'da işadamının oğlunun öldürülmesi olayında yeni gelişme

Jandarma ekipleri, zanlının babası M.K. ve erkek kardeşi E.K'nin de "yardım ve yataklık" suçlamasıyla Korkuteli ilçesinde gözaltına aldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:43:28 Güncelleme: 12:45:51 AA

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve işadamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i kaçırdıktan sonra öldürdüğü iddia edilen zanlının babası ve erkek kardeşi de gözaltına alındı.

Kaçırıldıktan sonra Korkuteli ilçesi yakınlarında ormanlık alanda cesedi bulunan Süleyman Erten'in (29) öldürülmesiyle ilgili Korkuteli ilçesinde gözaltına alınan S.K'nin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor. Jandarma ekipleri, zanlının babası M.K. ve erkek kardeşi E.K'nin de "yardım ve yataklık" suçlamasıyla Korkuteli ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlıların ilk ifadelerinde, S.K. ile Süleyman Erten arasında 5-6 yıla dayanan 150 bin lirayı bulan alacak nedeniyle husumet olduğu, Erten ailesinin sahibi olduğu firmaya nakliye hizmeti verdiği öğrenildi.

Öte yandan Süleyman Erten'in cenazesi Uncalı Mezarlığı içindeki camide kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve işadamı İsmail Erten, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'den önceki gün saat 10.00'dan beri haber alamadığını, S.K. tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürmüştü.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken Süleyman Erten'in kullandığı 06 FY 2514 plakalı cip vatandaşlar tarafından Korkuteli ilçesinde yanmış şekilde bulunmuş, gözaltına alınan S.K, Erten'i boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi yaktığını itiraf etmişti.

Zanlının ifadeleri doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde Süleyman Erten'in cesedini, Antalya-Korkuteli karayolundaki ormanlık alanda bulmuştu.

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