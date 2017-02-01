GÜNDEM
Manisa'da balıkçı tezgahındaki 197 kiloluk köpek balığı ilgi odağı oldu
01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:31:49 | Güncelleme: 13:36:22
DHA
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Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde bir balıkçıdaki camgöz cinsi köpekbalığı, vatandaşların ilgisini çekti.
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Muğla'nın Bodrum açıklarında balıkçıların ağlarına takılan 197 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpekbalığı, Manisa Turgutlu'daki bir balıkçıda satışa sunuldu.
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Balıkçı Ali Erbaş, bir süre önce Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında ağ topladıklarını, bu sırada dev camgöz köpekbalığını gördüklerini söyledi.
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3.5 metre uzunluğunda ve 197 kilo ağırlığındaki köpekbalığını birkaç gün sergileyeceklerini belirten Erbaş, daha sonra parçalayarak kilosu 10-15 TL'den satışa sunacaklarını söyledi.
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Dev balığı gören vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
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