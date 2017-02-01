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Manisa'da balıkçı tezgahındaki 197 kiloluk köpek balığı ilgi odağı oldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:31:49 DHA

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    Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde bir balıkçıdaki camgöz cinsi köpekbalığı, vatandaşların ilgisini çekti. 

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    Muğla'nın Bodrum açıklarında balıkçıların ağlarına takılan 197 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpekbalığı, Manisa Turgutlu'daki bir balıkçıda satışa sunuldu. 

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    Balıkçı Ali Erbaş, bir süre önce Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında ağ topladıklarını, bu sırada dev camgöz köpekbalığını gördüklerini söyledi. 

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