Gazeteci Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci yazar Bekir Coşkun hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bekir Coşkun hakkında Sözcü Gazetesinin 31 Ocak tarihli nüshasındaki "Evet-Hayır..." başlıklı köşe yazısı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Veli SARIBOĞA/ İSTANBUL