01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bekir Coşkun
GÜNDEM

Gazeteci Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Bekir Coşkun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:37:50 Güncelleme: 16:40:55

Gazeteci yazar Bekir Coşkun hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bekir Coşkun hakkında Sözcü Gazetesinin 31 Ocak tarihli nüshasındaki "Evet-Hayır..." başlıklı köşe yazısı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Veli SARIBOĞA/ İSTANBUL

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'deki rezidans cinayetinde 4 tutuklama
GÜNDEM

Rezidans cinayetinde 4 tutuklama
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde intihar girişimi
GÜNDEM

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sıcak saatler!
Şefkat Çetin: MHP'nin söyledikleri arasında tezat yok
GÜNDEM

"MHP'nin söyledikleri arasında tezat yok"
Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM

Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken ...
Pendik'te lokal anestezi ilacıyla uyutulup öldürülen adamın ağabeyi konuştu
GÜNDEM

Sevgilisiyle bir olup kocasını önce uyuttu sonra ...
Erzurum'da bir kişi FETÖ'nün yurdunu ahır yapmak için istedi
GÜNDEM

FETÖ'nün yurdunu ahır yapmak için istedi
Şefkat Çetin: MHP'nin söyledikleri arasında tezat yok
GÜNDEM

"MHP'NİN SÖYLEDİKLERİ ARASINDA TEZAT YOK"
Pendik'te lokal anestezi ilacıyla uyutulup öldürülen adamın ağabeyi konuştu
GÜNDEM

SEVGİLİSİYLE BİR OLUP KOCASINI ÖNCE UYUTTU SONRA ÖLDÜRDÜ!
Başakşehir'deki rezidans cinayetinde 4 tutuklama
GÜNDEM

REZİDANS CİNAYETİNDE 4 TUTUKLAMA
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde intihar girişimi
GÜNDEM

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'NDE SICAK SAATLER!
Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM

ESKİ BAŞBAKANLIK ÇALIŞANI YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Erzurum'da bir kişi FETÖ'nün yurdunu ahır yapmak için istedi
GÜNDEM

FETÖ'NÜN YURDUNU AHIR YAPMAK İÇİN İSTEDİ