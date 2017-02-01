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HSYK, ByLock
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"ByLock" kullanan 7 hakim ve savcı açığa alındı

HSYK 2. Dairesi, "ByLock" kullandığı belirlenen 7 hakim ve savcıyı açığa aldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:41:51 Güncelleme: 16:46:56 AA

HSYK 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 7 hakim ve savcıyı daha açığa aldı.

Açığa alınan hakimlerin Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yaptıkları öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yetki alanında görev yapan 5 hakim hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasından soruşturma başlattı. İstanbul ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıklarının da diğer iki isimle ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Söz konusu hakim ve savcılarla ilgili başlatılan soruşturma için HSYK müfettişleri görevlendirildi.

HSYK 2. Dairesi, haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar 7 hakim ve savcının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hakim ve savcıların telefonlarında, FETÖ mensuplarının kullandığı şifreli mesajlaşma uygulaması "ByLock"un bulunduğu öğrenildi.

Hakim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.

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