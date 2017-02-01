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15 gün sonra ikinci kez zehirlenip öldü

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, kocası yoğun bakımda

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:08:48 Güncelleme: 17:10:05

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 44 yaşındaki Ayşe Ataş öldü, 46 yaşındaki eşi Hasan Ataş ise hastanede tedaviye alındı. Ataş ailesinin 15 gün önce yine sobadan sızan gazdan zehirlendikleri ve hastanede yapılan müdahaleyle hayatta kaldıkları belirtildi. Çiftin uzun süredir çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğü öğrenildi.

Ocaklar Mahallesi 55 Nolu Sokak 25 numarada bulunan iki katlı binanın zemin katında oturan Mustafa Ataş, kahvaltıya çağırmak için çıktığı üst kattaki ağabeyi Hasan ile yengesi Ayşe'yi hareketsiz bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri, Ayşe Ataş'ın sobadan sızan gazdan zehirlenip öldüğünü belirledi. Baygın halde bulunan Hasan Ataş ise ambulansla hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ataş çiftinin, yaklaşık 15 gün önce yine sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ve yakınlarının fark etmesiyle çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayatta kaldıkları öğrenildi. 15 gün önce yaşanan olayda Hasan Ataş'ın bir gün öncesinde kardeşi Mustafa Ataş ve eşini kahvaltıya davet ettiği, sabah ağabeyinin evine giden Mustafa Ataş'ın içeridekileri baygın vaziyette bulduğu belirtildi.
Ölen Ayşe Ataş ile eşinin uzun zamandır çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğü öğrenildi.

İSLAHİYE'DE 40 KİŞİ KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Öte yandan İslahiye ilçesinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 40 kişi tedavi altına alındı.

Bu arada 28 Ocak'ta merkez ilçe Şehitkamil'e bağlı Sam Mahallesi'nde Neriman (17) ile kardeşi İnanç Doğan (15), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

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