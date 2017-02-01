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Kemal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM

Kemal Kılıçdaroğlu referandum için harekete geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Şubat Pazar günü 81 il ve 970 ilçe başkanıyla referandum sürecini değerlendirmek üzere bir araya gelecek

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:44:24 Güncelleme: 19:48:38 AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlarıyla referandum sürecini değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, referandum süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere örgütlerle buluşacak.

Bu çerçevede Kılıçdaroğlu, 5 Şubat Pazar günü, 81 il ve 970 ilçe başkanıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.

Referandum sürecinin değerlendirileceği toplantıda, örgütlerle nasıl bir yol izleneceği tartışılacak. İl ve ilçe başkanlarının görüşlerinin alınacağı, formların dağıtılacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu da bir konuşma yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta da Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle buluşması bekleniyor.

Öte yandan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun miting programı ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandum takvimini açıklamasının ardından netleşecek. Kılıçdaroğlu'nun yerel ve genel seçimlerdeki gibi yoğun bir miting programının olmayacağı, etkinliklerde CHP adı ve amblemi değil, Türk bayraklarının kullanılacağı belirtildi.

Sandık güvenliği konusunda çalışmalarını tamamlayan CHP, sandıklarda, daha önce parti okulunda eğitime tabi tutulan kişilere görev verecek. 57 ülkede kurulacak referandum sandıklarını da masaya yatıran ana muhalefet partisi, buralardaki sandık görevlilerini ve saklama kurullarını da büyük ölçüde belirledi.

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