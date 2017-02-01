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İstanbul polisinden yabancı şahıslara yönelik uygulama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube ekipleri tarafında gerçekleştirilen uygulamaya çevik kuvvet ve terörle mücadele ekipleri de destek verdi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:51:21 Güncelleme: 19:53:26 İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çeşitli ilçelerde yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yaptı. Yapılan çalışmalarda şüpheli görülen kişiler arandı, çok sayıda yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube ekipleri, Zeytinburnu, Başakşehir, Sultangazi ve Pendik'te yabancı şahıslara yönelik geniş kapsamlı uygulama yaptı. Yapılan çalışmalara asayiş ekipleri, çevik kuvvet ve terörle mücadele ekipleri de destek verdi.

Uygulamalar kapsamında araçları durduran polis, yabancı uyruklu şahısların üzerlerini aradı. Evraklarında eksiklik tespit edilen ya da durumundan şüphelenilen çok sayıda yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

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