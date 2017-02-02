Kocaeli'de yol verme kavgası: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "yol verme" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolunda Yalova istikametine giden hafif ticari aracın sürücüsü Emre Ş. ile bir otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler arasında, eski garaj trafik ışıkları mevkisinde, yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Ş'nin kullandığı araca silahla ateş edildi. Araçta bulunan Faruk K. ve Furkan Akif E. ayaklarından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi. Yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıları arama çalışmaları sürdürülüyor.