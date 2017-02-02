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Ağrı-Erzurum karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı-Erzurum karayolu trafiğe kapandı

02 Şubat 2017 Perşembe, 01:37:52 Güncelleme: 01:39:12 AA

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı-Erzurum karayolu trafiğe kapandı.

Ağrı'yı Erzurum'a bağlayan Saç Dağı ve Sarıcan Deresi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

Ağrı'ya gelmek üzere yola çıkan araçlar mahsur kalınca jandarma ve karayolları ekiplerinden yardım istendi.

Öte yandan görüş mesafesinin düşmesiyle kara saplanan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarılırken Saç Dağı ve Sarıcan Deresi mevkisinde yolda kayan araçlar hasarlı kazalara neden oldu.

Kar, tipi ve yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan bazı sürücüler ise dinlenme tesislerine araçlarını çekerek beklemek zorunda kaldı.

Sürücülerden Caner Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli tipi nedeniyle yaklaşık 2 saattir mahsur kaldığını söyledi.

Akaryakıt istasyonunda tipinin şiddetinin azalmasını beklediklerimi dile getiren Kılıç, "Eve gidemiyorum.Yolda da birçok kişi mahsur kalmış. Böyle şiddetli tipi hiç görmedim. Allah yardım etsin." diye konuştu.

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